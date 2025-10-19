Siêu mẫu Lan Khuê, Tuyết Lan, diễn viên Khả Ngân, á hậu Quỳnh Anh, á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng xuất hiện rạng rỡ tại một sự kiện diễn ra tại TPHCM.

Siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo rạng rỡ và thần thái kiêu sa. Cô lựa chọn bộ trang sức trị giá hàng chục tỷ đồng, điểm xuyết kim cương lấp lánh. Thiết kế vừa quý phái, vừa mềm mại, đậm chất Á Đông.

Siêu mẫu Lan Khuê.

Một trong những người đẹp gây chú ý nhất trong đêm là á hậu Quỳnh Châu - á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Chia sẻ về đám cưới với ông xã doanh nhân, người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc phúc.

Đặc biệt, Quỳnh Châu tiết lộ sẽ diện gần 20 thiết kế trong 3 tiệc đám cưới khác nhau - gồm khoảng 12 bộ cho các buổi tiệc như: trang phục để đón khách, lên sân khấu, đi tiệc và có thể thêm trang phục cho tiết mục first dance cùng 5 bộ chụp hình.

Á hậu Quỳnh Châu.

Chia sẻ với VietNamNet cô tâm sự ông xã rất thương và ngày nào cũng nhắn nhở uống nước, nghỉ ngơi sớm. Lịch trình dày đặc khiến mỗi ngày của Quỳnh Châu: sáng make up, dự sự kiện, chụp hình, quay clip; chiều thử đồ cưới, họp ê-kíp; tối duyệt thiệp, chọn nhạc, ảnh cưới.... Dù bận rộn, cô vẫn háo hức và hạnh phúc vì “sắp được làm cô dâu rồi”.

Khả Ngân và Tuyết Lan cũng dự sự kiện.

Ảnh: BTC