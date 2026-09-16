Theo đại diện Elise, sự hợp tác này không đơn thuần là một lựa chọn về hình ảnh. Với Elise, Thanh Thủy đại diện cho một thế hệ phụ nữ Việt Nam đang bước ra thế giới bằng vẻ đẹp, tri thức, sự tự tin và tinh thần không ngừng tiến về phía trước - những giá trị cũng đang định hình chương mới của Elise sau 15 năm phát triển.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và bà Lưu Nga - Nhà sáng lập thương hiệu Elise

Ra đời năm 2011 từ tâm huyết của Nhà sáng lập Lưu Nga, Elise bắt đầu với một định hướng rõ ràng: xây dựng một thương hiệu thời trang Việt có khả năng mang đến những lựa chọn thời trang hiện đại, chất lượng và phù hợp với đời sống của phụ nữ Việt.

Sau 15 năm, hành trình ấy đã mở rộng từ những thiết kế đầu tiên thành một hệ sinh thái thời trang với mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước, hàng triệu khách hàng và hàng nghìn thiết kế được giới thiệu mỗi năm. Elise hiện sở hữu hơn 130 cửa hàng trên toàn quốc và tiếp tục đầu tư vào thiết kế, sản xuất, trải nghiệm bán lẻ và năng lực phát triển thương hiệu.

Theo đại diện thương hiệu, qua từng năm thời trang đã trở thành cách Elise đồng hành cùng nhiều thế hệ phụ nữ - từ những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp, những bước chuyển trong cuộc sống cho đến những thời điểm họ tự tin bước vào một phiên bản mới của chính mình.

Bước sang chặng đường tiếp theo, Elise lựa chọn không chỉ tiếp tục những gì đã làm tốt, mà mở rộng cách thương hiệu đối thoại với người phụ nữ hiện đại: tự tin hơn, đa chiều hơn và sẵn sàng bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc.

Việc lựa chọn Hoa hậu Thanh Thủy trở thành Đại sứ thương hiệu Elise được xây dựng trên sự đồng điệu về những giá trị cùng hướng tới.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Đại sứ thương hiệu Elise

Từ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022 đến Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International 2024), Thanh Thủy đã trải qua một hành trình trưởng thành rõ nét. Đặc biệt, chiến thắng tại Miss International 2024 đưa cô trở thành người Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi này - một dấu mốc không chỉ của cá nhân Thanh Thủy mà còn của nhan sắc Việt trên sân khấu quốc tế.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Đại sứ thương hiệu Elise

Với Elise, Thanh Thủy đại diện cho hình ảnh người phụ nữ trẻ biết mình muốn gì, nghiêm túc với hành trình hoàn thiện bản thân và đủ bản lĩnh để bước ra khỏi những giới hạn ban đầu. Một vẻ đẹp có sự mềm mại nhưng không yếu đuối; hiện đại nhưng không xa rời những giá trị nền tảng; trẻ trung nhưng đã bắt đầu hình thành dấu ấn và tiếng nói riêng.

Nếu 15 năm đầu tiên của Elise là hành trình tạo dựng nền tảng, mở rộng quy mô và khẳng định vị thế của một thương hiệu thời trang Việt, thì giai đoạn tiếp theo sẽ là câu chuyện về đổi mới, nâng tầm và vươn xa hơn.

Trong hành trình ấy, Thanh Thủy không chỉ xuất hiện với vai trò gương mặt đại diện. Cô sẽ đồng hành cùng Elise trong các hoạt động hình ảnh, chiến dịch thương hiệu và những dự án thời trang quan trọng, góp phần truyền tải một hình dung mới về người phụ nữ Elise: có phong cách, có bản lĩnh, có khát vọng và luôn chủ động lựa chọn con đường của mình.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và Nhà sáng lập thương hiệu Elise

Bà Lưu Nga - Nhà sáng lập thương hiệu Elise chia sẻ: “Sau 15 năm, Elise bước vào một giai đoạn mà thương hiệu không còn chỉ đặt câu hỏi về việc mình đã đi được bao xa, mà quan tâm nhiều hơn đến việc mình sẽ đi về đâu và muốn tạo ra điều gì tiếp theo.

Việc tôi và thương hiệu lựa chọn Thanh Thủy trở thành Đại sứ thương hiệu mang ý nghĩa như một lời tuyên bố về hướng đi mới: trẻ trung hơn trong năng lượng, mở rộng hơn trong tư duy, hiện đại hơn trong cách tiếp cận thời trang và mạnh mẽ hơn trong khát vọng đưa những giá trị được tạo dựng tại Việt Nam đến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

15 năm là một dấu mốc để nhìn lại. Nhưng với Elise, đó không phải điểm kết thúc của một hành trình. Đó là thời điểm để mở ra một chương mới - nơi những giá trị đã được gây dựng tiếp tục được trao lại, làm mới và viết tiếp bởi một thế hệ phụ nữ mới”.

Thành lập năm 2011 bởi Nhà sáng lập Lưu Nga, Elise là thương hiệu thời trang Việt Nam theo đuổi định hướng thời trang hiện đại, thanh lịch và phù hợp với nhịp sống đương đại của phụ nữ Việt. Sau 15 năm phát triển, thương hiệu đã xây dựng mạng lưới hơn 130 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu khách hàng và liên tục giới thiệu các thiết kế mới mỗi năm. Elise phát triển theo mô hình tích hợp từ thiết kế, sản xuất, phân phối đến bán lẻ, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

(Nguồn: Elise)