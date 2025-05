Bộ Công an tối 19/5 đưa tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng”, đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER).

Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CER hợp tác làm ăn. Hoa hậu này được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%.

Biết hàm lượng chất xơ rất thấp nhưng vẫn nói dối

Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "Du Mục") và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đưa ra các thông tin không đúng sự thật để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Thùy Tiên biết kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ. Đồng thời, hoa hậu này không biết cụ thể Công ty ASIA LIFE sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Thời điểm kẹo rau củ Kera mới ra mắt, 3 nhân vật trên dành rất nhiều lời hoa mỹ để ca ngợi sản phẩm. Các đối tượng quảng bá rau được mua từ các nông trại theo tiêu chuẩn VietGAP, đi tới các vườn rau, nhà máy giới thiệu quy trình sản xuất. Riêng Quang Linh có buổi livestreams cho rằng: “Một viên kẹo tương đương 1 đĩa rau”.

Thùy Tiên cũng liên tục "đánh bóng" sản phẩm trên trang Facebook hơn 2 triệu lượt theo dõi. Cô này cho hay, "không biết ăn rau, sợ mùi rau" nên rất tâm huyết với kẹo rau củ Kera chứa tinh chất từ 10 loại rau củ. "Một ngày chỉ cần 2-3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho người bình thường... Trẻ em trên 3 tuổi và mẹ bầu có thể dùng được luôn", Thùy Tiên quảng bá.

Sự thật bị phanh phui

Cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của mình với tư cách là cổ đông của Công ty CER.

Đầu tháng 3, một TikToker tự mang kẹo rau củ Kera đi kiểm nghiệm và phát hiện ra những điểm bất thường. Kết quả cho thấy, trong 100g sản phẩm chỉ chứa 0,51g chất xơ, tương đương khoảng 0,016g chất xơ mỗi viên kẹo. Như vậy, ngay cả khi ăn hết hộp kẹo (30 viên), người tiêu dùng sẽ chỉ thu được 0,5g chất xơ tương ứng ăn 1/6 quả chuối.

Ngày 8/3, Chánh Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, kết quả kiểm tra sơ bộ tại Công ty Cổ phần Asia Life ghi nhận không có vườn rau nào trong khuôn viên trụ sở.

Dù vậy, chiều 14/3, ông Lê Tuấn Linh, Tổng giám đốc Công ty CER, vẫn lý giải nhà máy Asia Life (ở Đắk Lắk) thu mua nguyên liệu từ các vùng trên cả nước có “đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng”.

Ông Linh cho biết, rau củ quả được thu mua từ vùng nguyên liệu ở Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận, trải qua quy trình kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng từ nhân viên nhà máy Asia Life. Thậm chí, người này còn cho biết nhà máy dự định dự kiến phát triển vùng nguyên liệu khoảng 5.000m2.

Trang Kera VietNam giới thiệu Tây Nguyên là nơi kẹo rau củ Kera được sinh ra: "Từ những luống rau tươi tốt, Kera chọn lọc 10 loại rau củ: Rau bina, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí đỏ, khoai lang tím và táo xanh. Từng nguyên liệu được nâng niu, giữ trọn hương vị để tạo nên viên kẹo nhỏ nhưng giàu dưỡng chất".

Vậy nhưng, theo thông tin từ Đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng phòng Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) được VTV cung cấp khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, một trong 5 bị can bị khởi tố hôm 3/4, được xác định là người tổ chức sản xuất kẹo rau củ theo đặt hàng của Công ty CER, đã chỉ đạo nhân viên thu mua nguyên vật liệu không đúng.

“Lẽ ra nguyên vật liệu là bột rau phải được thu mua từ các nông trại của nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nhưng Phong chỉ đạo nhân viên mua bột rau có các hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (chỉ 0,61-0,75%) rồi công bố, giới thiệu, quảng bá là 28%”, Đại tá Cường cho biết.

Đối tượng còn cho chất sorbitol chiếm tỷ lệ 35% thành phần cùng các chất phụ gia khác song không được công bố cho người tiêu dùng biết.

Cơ quan điều tra cho rằng, nhiều người đã mua kẹo rau củ Kera bởi tin tưởng có chức năng tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng, như lời quảng cáo của Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng "Du Mục". Song thực chất, tác dụng nhuận tràng lại đến từ sorbitol.

Các bị can như Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh,… đóng vai trò chịu trách nhiệm chính về mặt hàng bán ra nhưng lại “không quan tâm đến hàng hóa và chất lượng sản phẩm, chỉ quan tâm đến việc giới thiệu quảng bá sản phẩm với mục đích thu hút người mua”.

C01 xác định, trên 135.000 sản phẩm đã được tiêu thụ với hơn 30.000 khách hàng trong thời gian hơn 3 tháng (tính tới 14/3/2025), thu trên 17 tỷ đồng.

