Tối 19/5, Bộ Công an phát đi thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

VTV đưa tin về việc khởi tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên:

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998 tại TPHCM, là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Cô là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Miss Grand International 2021. Trước khi trở thành hoa hậu, Thùy Tiên tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt được những thành tích đáng kể như Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017 và Người đẹp Nhân ái cùng thành tích Top 5 của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thùy Tiên bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực sắc đẹp từ khá sớm. Sau thành tích Top 5 của Hoa hậu Việt Nam 2018, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế 2018 nhưng không thành công. Thành tích nổi bật nhất của cô là khi đăng quang tại Miss Grand International 2021 và trở thành dấu ấn lớn trong lĩnh vực thi sắc đẹp của Việt Nam trong năm.

Trong đêm chung kết Miss Grand International 2021, Thùy Tiên gây ấn tượng mạnh với bài phát biểu về chủ đề ngừng bạo lực và chiến tranh. Cô chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân và mong muốn lan tỏa tình yêu thương để thay đổi thế giới. Sau khi đăng quang, Thùy Tiên đã trở thành biểu tượng của sự tự tin và nỗ lực không ngừng nghỉ cho giới trẻ Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp, Thùy Tiên cũng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và quảng cáo. Cô đã hợp tác với nhiều thương hiệu và tham gia các dự án kinh doanh khác nhau. Một trong những dự án đáng chú ý là việc thành lập Công ty cổ phần Pharco Việt Nam vào tháng 11/2021, nơi cô giữ vị trí Chủ tịch công ty. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực phân phối độc quyền thương hiệu Adopt tại Việt Nam.

Đầu năm 2025, sự nghiệp của Thùy Tiên gặp phải rắc rối liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera. Cô đã hợp tác với Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục để quảng bá sản phẩm này tháng 12/2024. Kẹo Kera được giới thiệu là một sản phẩm giàu chất xơ, phù hợp cho người bận rộn, lười ăn rau.

Tuy nhiên, một người tiêu dùng mang kẹo này đi kiểm tra tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, kết quả cho thấy cả hộp 30 viên nhưng lượng chất xơ chỉ 0,51 gram, khác xa so với quảng cáo. Sự việc gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, nhiều người yêu cầu Thùy Tiên phải chịu trách nhiệm về những nội dung quảng cáo sai sự thật.

Trước áp lực dư luận, Thùy Tiên đã xin lỗi và xóa các bài đăng liên quan đến sản phẩm trên mạng xã hội. Cô cũng bị phạt 25 triệu đồng và tạm hoãn xuất cảnh.

Sự việc Thuỳ Tiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày hôm nay trở thành bài học cho hoa hậu nói riêng, giới nghệ sĩ và người ảnh hưởng hoạt động showbiz nói chung về tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin trước khi quảng bá sản phẩm.

Minh Nghĩa