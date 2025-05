Tối 19/5, Bộ Công an phát đi thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Đáng chú ý, việc khởi tố Thuỳ Tiên diễn ra chỉ vài tuần trước thời điểm phim Chốt đơn có cô góp mặt dự kiến ra rạp vào tháng 6/2025.

Ngay sau khi thông tin Thùy Tiên bị bắt lan truyền, cộng đồng mạng tràn vào fanpage chính thức phim để bày tỏ ý kiến. Nhiều tài khoản kêu gọi tẩy chay bộ phim.

Fanpage của phim "Chốt đơn" không thể truy cập được tối 19/5.

Theo ghi nhận, ngay trong tối 19/5, fanpage chính thức phim Chốt đơn hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội Facebook. Nhiều người nghi ngờ do đội ngũ sản xuất hoặc nhà phát hành chủ động ẩn trang để tránh làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng. Động thái này càng khiến dư luận đặt câu hỏi về tương lai bộ phim.

Phim Chốt đơn có sự tham gia Thùy Tiên trong vai một nữ tổng tài và MC Quyền Linh, xoay quanh chủ đề livestream bán hàng - một đề tài đang gây tranh cãi trong xã hội. Trước đó, bộ phim phải dời lịch chiếu từ tháng 3 sang tháng 6/2025 vì những lùm xùm ban đầu liên quan đến vụ kẹo Kera.

Trước đó, theo một nguồn tin nội bộ, nhà sản xuất đang đứng trước những lựa chọn khó khăn: hoãn phát hành vô thời hạn, cắt bỏ một số cảnh Thùy Tiên và quay bổ sung với diễn viên khác hoặc thậm chí hủy bỏ hoàn toàn dự án này. Mọi phương án đều đồng nghĩa với thiệt hại tài chính không nhỏ. Bên cạnh những ý kiến kêu gọi tẩy chay, một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho công sức ê-kíp sản xuất khi sai lầm của một cá nhân đã ảnh hưởng lớn đến công sức của cả tập thể.

Phim Chốt đơn cũng là dự án điện ảnh thứ hai Thùy Tiên, sau vai diễn hầu gái trong phim Linh Miêu đóng cùng nghệ sĩ Hồng Đào ra mắt hồi đầu năm 2024. Trước khi scandal nổ ra, Thùy Tiên được đánh giá là một trong những hoa hậu tích cực lấn sân điện ảnh và có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực này.

Hiện, đại diện nhà sản xuất phim Chốt đơn chưa đưa ra phát ngôn chính thức về tương lai bộ phim. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, việc phim có thể ra rạp đúng lịch trình vào tháng 6 tới đang trở nên khá mong manh.

VTV đưa tin về việc khởi tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên:

Đỗ Lê