Ốc mượn hồn là dự án điện ảnh tiếp theo hoa hậu Trần Tiểu Vy đóng chính sau Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành hồi đầu năm 2025.

Sự trở lại điện ảnh của hoa hậu nhận nhiều sự chú ý cùng không ít ý kiến trái chiều. Một số người nhận định ở dự án trước đó, cô xinh đẹp, quyến rũ nhưng diễn xuất yếu, biểu cảm cứng đơ trông như "bình hoa di động".

Hoa hậu Tiểu Vy nói sợ và tủi thân khi bị gọi là "Bình hoa di động".

Tại sự kiện, Tiểu Vy nói cô cảm giác sợ, không biết nên vui hay buồn khi bị gắn mác cụm từ trên.

"Tôi vui vì được công nhận là 1 bông hoa nhưng có lẽ không có cô gái nào muốn mình bị gọi là "bình hoa di động". Khi bị nhắc tên kèm như thế, tôi khá tủi thân", cô bày tỏ.

Theo nàng hậu, 8 năm từ lúc đăng quang, cô đã nỗ lực và làm việc không ngừng. Hơn ai hết, cô ý thức rõ những thiếu sót cần cải thiện. Cô mong mọi người nhìn nhận sự trưởng thành, cầu tiến của mình qua thời gian.

Với dự án Ốc mượn hồn, hoa hậu đã trải qua nhiều vòng casting để nhận được cái gật đầu từ nhà sản xuất lẫn đạo diễn. Cô phủ nhận chuyện được ưu ái chỉ vì bản thân đẹp hay nổi tiếng.

Trong phim, Tiểu Vy đóng cặp cùng diễn viên Quốc Trường - đàn anh lớn hơn 12 tuổi. Họ có những màn tương tác tình cảm, từ nụ hôn đến các "cảnh nóng".

Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Trường có nhiều cảnh tình tứ trong phim.

Cả 2 thân thiết sau quá trình tham gia cùng dự án. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn đồng hành với người đẹp khi ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi nhan sắc.

Tiểu Vy kể trước mỗi cảnh quay, cô và bạn diễn trao đổi kỹ lưỡng, kết hợp các buổi workshop từ đạo diễn. Còn diễn viên Quốc Trường vốn có kinh nghiệm nên thường chủ động chỉ dẫn đàn em.

"Trước khi nhập vai, tôi cố gắng tìm ra điểm mình thích ở Tiểu Vy, sau đó đưa cảm xúc vào vai diễn. Khi phim đóng máy, chúng tôi nhanh chóng 'thoát vai' chứ hoàn toàn không để cảm xúc chi phối", Quốc Trường chia sẻ. Ngoài Tiểu Vy, Quốc Trường trong phim còn có mối quan hệ tình cảm với nhân vật của các diễn viên Yên Đan, Anh Phạm.

Các diễn viên: Anh Phạm, Yên Đan, Tiểu Vy, Quốc Trường và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trong buổi showcase chiều 15/5. (từ trái qua)

Ốc mượn hồn là tác phẩm tâm lý, kịch tính được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ấp ủ và chuẩn bị trong nhiều năm.

Phim bắt đầu bằng một vụ tai nạn thảm khốc trên biển. Hai cô gái cùng gặp nạn nhưng chỉ một người sống sót. Khi tỉnh dậy, người may mắn sống sót bàng hoàng nhận ra linh hồn người đã khuất nhập vào và tồn tại ngay trong chính thân xác cô. Từ đây, một cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt nổ ra, đan xen giữa tình yêu, sự ám ảnh và ranh giới mong manh giữa bản năng, lý trí của con người.

Tác phẩm khai thác mối quan hệ độc hại, đầy mâu thuẫn nhưng cũng không kém phần ma mị giữa 2 nhân vật chính của Quốc Trường và Tiểu Vy.

Phim còn quy tụ dàn diễn viên Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Phim dự kiến ra rạp vào ngày 5/6.

