Chia sẻ với VietNamNet trưa 30/10, ông Nguyễn Đức Hùng xác nhận tình trạng sức khỏe của vợ đã có những tiến triển đáng mừng. Theo đó, nữ ca sĩ hiện đã được chuyển sang phòng thường, không còn nằm tại khu vực chăm sóc đặc biệt. Ông cho biết trong 1-2 ngày nữa Siu Black sẽ được xuất viện về nhà sau thời gian nằm viện điều trị.

Đáng mừng hơn, Siu Black hiện đã có thể tự phục vụ bản thân trong các sinh hoạt hàng ngày. Cô có thể ăn uống, đi lại và tự tắm rửa mà không cần hỗ trợ.

Ca sĩ Siu Black. Ảnh: Tư liệu

Nữ ca sĩ hiện có thể nói chuyện bình thường, tiếp đón các cháu vào thăm và trò chuyện thoải mái. Thậm chí, các bác sĩ còn yêu cầu cô hát thử bài Đâu phải bởi mùa thu để kiểm tra sức khỏe. Ông Hùng tiết lộ rằng trước khi ra viện Siu Black sẽ hát tặng y bác sĩ, bệnh nhân tại bệnh viện 1-2 bài.

Chồng của Siu Black không giấu được sự bức xúc khi nói về những tác động tiêu cực từ tin giả. Theo ông Hùng, thư ký của Siu Black đã thông báo có 4 show diễn bị hủy do ảnh hưởng của thông tin sai lệch.

Cụ thể, Siu Black có tổng cộng 6 show diễn dự kiến từ nay đến Tết, trong đó 4 show trong nước đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của thông tin thất thiệt. Chỉ còn 2 show, trong đó có một show diễn tại Nga vẫn được giữ nguyên kế hoạch.

Điều khiến gia đình bức xúc nhất là việc xuất hiện những tài khoản mạo danh kêu gọi ủng hộ tài chính. Ông Hùng phản bác gay gắt rằng gia đình không hề có yêu cầu gì về việc quyên góp hay ủng hộ. Thậm chí, gia đình đã nhận được nhiều cuộc gọi từ những người muốn ủng hộ tài chính nhưng tất cả đều bị từ chối.

Về vấn đề tài chính trong quá trình điều trị, ông Hùng khẳng định gia đình không gặp khó khăn. Nữ ca sĩ có bảo hiểm y tế và chi phí điều trị sẽ được thanh toán qua bảo hiểm. Gia đình chưa biết chính xác tổng chi phí cụ thể vì sẽ chỉ được tính toán đầy đủ khi xuất viện.

Khi được hỏi về việc Siu Black có lên tiếng trực tiếp để làm rõ thông tin, ông Hùng khẳng định sẽ có những động thái cụ thể. Tuy nhiên, mọi việc phải chờ thư ký của nữ ca sĩ - hiện đang ở Trung Quốc - về Việt Nam để xử lý.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với VietNamNet, ông Hùng cho biết Siu Black vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau 1 tuần sức khỏe có dấu hiệu chuyển biến xấu. Khi được chuyển đến, nữ nghệ sĩ biểu hiện tình trạng lơ mơ. Nhờ can thiệp y tế đúng lúc, tình trạng đã được kiểm soát và sức khoẻ Siu Black được cải thiện dần.

Siu Black hát "Ly cà phê Ban Mê":