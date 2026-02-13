Dịp cuối năm, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang cùng Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy xuất hiện với vai trò khách mời trong Gala Xuân Bính Ngọ và lễ trao giải Cánh sen vàng.

Trà Giang hội ngộ hoa hậu Thu Thủy.

Trong chương trình, Dương Trà Giang, Đoàn Thu Thủy và các người mẫu trình diễn những thiết kế trong bộ sưu tập áo dài Tết Nàng xuân của nhà thiết kế Châu Loan.

Dương Trà Giang trình diễn mẫu áo dài chất liệu nhung màu đỏ, với phần cầu vai cách điệu. Thiết kế được thêu họa tiết rồng, chim phượng, thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa Việt.

Nàng hậu tự tin khoe sắc trong tà áo dài truyền thống dịp Tết.

Với vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ, Dương Trà Giang nổi bật trên sân khấu khi sải bước trong tà áo dài. Thần thái kiêu sa của người đẹp cũng góp phần tôn lên nét sang trọng, quý phái của bộ trang phục.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Dương Trà Giang và Đoàn Thu Thủy tham gia talkshow bàn về áo dài Tết. Hai người đẹp đã có những chia sẻ thú vị về xu hướng áo dài Tết ngày càng được các bạn trẻ yêu thích, hưởng ứng.

Dương Trà Giang mừng vì giới trẻ yêu thích áo dài.

Dương Trà Giang cho biết những năm gần đây, cô chứng kiến xu hướng chụp ảnh áo dài Tết sôi nổi từ giới trẻ. Theo cô, đó là dấu hiệu đáng mừng cho thấy các bạn trẻ ngày càng có sự yêu mến, kết nối với văn hóa truyền thống.

Trà Giang cũng bày tỏ bất ngờ khi những thiết kế áo dài ngày càng được biến tấu, cách điệu một cách hiện đại, phù hợp với hơi thở cuộc sống hiện đại.

Tuy nhiên, cô cho rằng có những biến tấu đã đi quá giới hạn, không phù hợp khi đặt trong không gian văn hóa truyền thống.

“Mỗi sự biến tấu, cách điệu đối với áo dài đều cần được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với không gian văn hóa chung. Các bạn trẻ cần có kiến thức, nghiên cứu kỹ trước khi chọn cho mình những bộ áo dài để chụp ảnh và đăng tải trên mạng xã hội”, cô nói.

Hoa hậu Trà Giang và các hoa hậu, người mẫu trình diễn trong chương trình.

Là người trẻ nhưng Trà Giang yêu thích Tết và các nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết. Cô nói những ngày đầu năm mới sẽ quây quần bên gia đình, mặc áo dài đi lễ chùa, chụp ảnh. Với Trà Giang, Tết là khoảnh khắc thiêng liêng dành cho gia đình.

Trà Giang chia sẻ 2025 là năm có nhiều dấu ấn đáng nhớ khi cô kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Sinh viên Việt Nam. Người đẹp có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực mới mẻ, tiếp xúc với nhiều con người tài giỏi.

Cô cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa. Với cô, danh hiệu không chỉ là vương miện mà là quá trình cống hiến bền bỉ để ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

Trà Giang đang tập trung hoàn thành công việc học tập và ấp ủ nhiều dự định trong năm mới 2026. Cô mong muốn được thử sức nhiều hơn ở lĩnh vực nghệ thuật để khám phá hết các tiềm năng của bản thân.

Hoa hậu Trà Giang tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC