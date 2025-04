Trong buổi lễ tiễn diễn ra chiều 23/4, Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện tự tin cùng những thành quả sau quá trình chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc lâu đời nhất thế giới.

"Tôi sẽ đến với Miss World bằng tất cả tình yêu thương mà mọi người dành cho mình cùng sự quyết tâm, tự tin, bản lĩnh và trách nhiệm", Ý Nhi chia sẻ. Đương kim Miss World Vietnam 2023 cho biết, hành trình chinh phục vương miện không chỉ là cơ hội tỏa sáng cá nhân mà còn là dịp đặc biệt để lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ý Nhi trình diễn catwalk:

Điểm nhấn trong hành trình của Ý Nhi là dự án nhân ái Heart To Head (Hành trình Trái tim và Khối óc). Sau nhiều tháng thực hiện, người đẹp đã đến 12 tỉnh thành, trao tặng 20 tủ sách tại hơn 20 điểm trường và hàng ngàn đầu sách cho các em học sinh vùng sâu vùng xa.

Khoảnh khắc xúc động nhất với Ý Nhi là khi cô đến Nam Trà My, Quảng Nam. "Tôi vẫn nhớ những bước chân đưa đến Nam Trà My, nơi những tủ sách đầu tiên được đặt. Điều tôi trăn trở là làm sao để mỗi cuốn sách không chỉ mở ra kiến thức mà còn mở ra những chân trời mới cho các em nhỏ. Tôi tin rằng Heart to Head không chỉ là một kế hoạch mà là một hành trình của lòng nhân ái cho cả tôi và những đứa trẻ", Ý Nhi tâm sự trong video giới thiệu dự án.

Ý Nhi thể hiện phần nhảy "Dances of the world":

Một điểm nhấn khác trong hành trình của Ý Nhi là tiết mục Vũ điệu đại ngàn - phần trình diễn Dances of the world mà cô sẽ mang đến Miss World. Ý Nhi muốn thể hiện sự mạnh mẽ, bản lĩnh thông qua những vũ điệu Tây Nguyên. Người đẹp còn thực hiện cả động tác nhào lộn đầy mạo hiểm sau chỉ 2 ngày tập luyện.

Hai trang phục dạ hội của Ý Nhi tới Miss World 2025.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc Điều hành Miss World Vietnam - nhận xét trong suốt hành trình qua, Ý Nhi không ngừng nỗ lực và được khán giả đón nhận, hy vọng khán giả tiếp tục đồng hành và ủng hộ Ý Nhi.

Khoảnh khắc đặc biệt trong buổi lễ là khi Ý Nhi trao bó hoa đầu tiên cho người cha thân yêu - ông Huỳnh Tấn Nguyên. Cô xúc động khóc, giọng nghẹn ngào khi tặng hoa cho cha và những người thân trên sân khấu.

Ý Nhi xúc động khóc khi tặng hoa cho cha:

Ý Nhi sẽ có mặt tại Telangana, Ấn Độ vào ngày 7/5 để tranh tài cùng các thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Cô sẽ tham gia nhiều phần thi như: Head to head challenge, tài năng, thể thao. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 31/5.

Ảnh: BTC, video: TP