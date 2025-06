Sau khi chung kết Miss World lần thứ 72 khép lại tại Telangana, Ấn Độ với chiến thắng thuộc về đại diện Thái Lan - Opal Suchata, Miss World Vietnam Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ những cảm xúc chân thật về hành trình vừa qua.

Trong tâm thư gửi đến người hâm mộ, Ý Nhi thổ lộ hơn một tháng qua là khoảng thời gian cô được học hỏi, lắng nghe và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.

Người đẹp tâm sự được gặp gỡ những con người đến từ khắp nơi trên thế giới, lắng nghe họ chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng là những khoảnh khắc quý giá không dễ gì có lại trong đời.

Dù thừa nhận "có chút tiếc nuối", Ý Nhi vẫn giữ quan điểm tích cực: "Top 40 có thể chưa phải kết quả tất cả mọi người mong đợi, nhưng với Ý Nhi đó một cột mốc đáng trân trọng. Vì hành trình này không được đo bằng thứ hạng mà bằng từng bước chân mình nỗ lực, từng trải nghiệm sống trọn vẹn bằng những bài học sâu sắc và cả những tình bạn đẹp đẽ".

Nhắc đến dự án Beauty with a Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) với chủ đề Heart to Head, Ý Nhi bày tỏ: "Dự án Heart to Head một phần quan trọng trong hành trình đó. Ý Nhi tin rằng, dù không thể đi xa hơn những thông điệp yêu thương dự án vẫn được lan tỏa theo một cách nào đó".

Miss World Vietnam Huỳnh Trần Ý Nhi lọt top 40 tại Miss World lần thứ 72.

Với thành tích Top 8 Beauty With a Purpose, Top 20 Multimedia Challenge và Top 48 Talent trước thềm chung kết, Ý Nhi tiếp tục duy trì chuỗi thành tích Việt Nam tại đấu trường Miss World.

Khi đại diện Thái Lan đăng quang, Ý Nhi không giấu được sự xúc động: "Tôi vô cùng xúc động và mừng cho bạn cùng phòng mình - Opal đăng quang. Chúng tôi đồng hành với nhau từ những ngày đầu, chia sẻ nhiều câu chuyện. Đây trái ngọt cho Opal sau hành trình nỗ lực không ngừng. Được biết và hiểu sâu hơn câu chuyện Opal từng vượt qua căn bệnh ung thư, tôi càng thêm đồng cảm và tự hào về Opal với kết quả này".

Dù kết quả chưa trọn vẹn như mong đợi, Ý Nhi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên từ khán giả. Năng lực cũng như sự cố gắng không ngừng nghỉ trong gần 1 tháng chinh chiến tại Miss World của cô được công nhận với nhiều bình luận động viên và khích lệ trên các diễn đàn và mạng xã hội.