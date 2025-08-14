Sáng 14/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu 5 người thoát khỏi vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm.

Khoảng 22h ngày 13/8, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà 2 tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ. Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cùng tổ cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ nhanh chóng đến hiện trường.

Cảnh sát giải cứu những người đang sống trong ngôi nhà bốc cháy. Ảnh: A.L

Tại đây, lính cứu hỏa tiếp cận xử lý đám cháy ở tầng 1 theo nhiều hướng, gồm cửa chính và cửa hông bên trái. Một tổ khác tiếp cận ban công tầng 2, hướng dẫn 5 người bị mắc kẹt thoát ra ngoài qua thang xuống khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào bên trong, đồng thời mở các cửa nhằm thoát khói. Đến khoảng 22h31 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.