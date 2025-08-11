XEM CLIP:

Tối 10/8, nguồn tin của VietNamNet cho biết, chiều cùng ngày, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường. Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ cháy loạt nhà gỗ của một gia đình ở xã Hương Đô.

Hiên trường vụ cháy thiêu rụi 5 nhà gỗ ở xã Hương Đô. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV VietNamNet - một cán bộ Công an xã Hương Đô tham gia chữa cháy - cho biết vụ cháy đã khiến gia đình ông Trần Văn Tr. (trú thôn Thái Yên, xã Hương Đô) thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: CTV

Hàng trăm người dân đến hỗ trợ gia đình dập lửa. Ảnh: CTV

Theo Công an xã Hương Đô, 11h cùng ngày, ông Trần Văn Tr. châm lửa đốt rác vụn, cách nhà khoảng 1,5m. Sau đó, ông Tr. vào nhà để ngủ trưa.

Đến 11h10, khi đang ngủ trưa trong nhà, bà L. (vợ ông Tr.) nghe tiếng nổ lộp độp phía sau nhà. Bà L. sau đó đã nói với chồng: "Phía sau nhà có tiếng nổ lộp độp, ông ra sau nhà xem có chuyện gì không?". Khi vừa ra xem, ông Tr. phát hiện có ngọn lửa bùng phát trên trần nhà gỗ.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để dập lửa. Ảnh: CTV

Thấy đám cháy bắt đầu bùng phát dữ dội, ông Tr. đã gọi người cháu đến hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. "Sau khi dập lửa, ông Tr. bị bỏng nhẹ ở tay. Tuy nhiên đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát và lan rộng, ông hô hoán dân làng đến ứng cứu", cán bộ Công an xã Hương Đô nói.

Huy động xe phun nước của lực lượng môi trường để tham gia chữa cháy. Ảnh: CTV

Lực lượng Công an xã Hương Đô tham gia dập lửa. Ảnh: CTV

"Nhận được tin báo, 78 người là lực lượng an ninh cơ sở và hơn 20 cán bộ chiến sĩ công an, cùng hàng trăm người dân đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy. Ngoài ra, lực lượng PCCC thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 2 xe cứu hỏa đến hiện trường. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, nhà gỗ dễ cháy nên sau khoảng 40 phút, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình ông Tr", cán bộ Công an xã Hương Đô nói.

Lực lượng chức năng hỗ trợ hộ dân vớt vát tài sản. Ảnh: CTV

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ 5 căn nhà gỗ của gia đình ông Tr. Ảnh: CTV

Cán bộ Công an xã Hương Đô cũng cho biết: "Gia đình cũng thông tin thêm cách đây mấy ngày có xảy ra vụ chập điện nhưng ông Tr. chưa kịp sửa chữa nguồn điện thì xảy ra vụ hỏa hoạn. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an tỉnh xác định nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện vì nơi phát cháy là vị trí trần nhà".

Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn giữa trưa. Ảnh: CTV

Lãnh đạo UBND xã Hương Đô cho biết, 5 căn nhà gỗ của gia đình ông Tr. là gỗ quý, chủ yếu gỗ lim và gỗ dổi. "Trước đây, ông Tr. làm nghề buôn gỗ. Ông mua gỗ, cất giữ rồi dựng thành nhà để bán lại cho ai có nhu cầu. Khi xảy ra vụ cháy, xe cứu hỏa đến hỗ trợ nhưng khi xe chạy lên đến nơi, nhà đã bị lửa thiêu rụi", lãnh đạo UBND xã Hương Đô nói.