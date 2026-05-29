Nguyễn Xuân Uyển Nhi sinh năm 1983, đăng quang cuộc thi Người đẹp Mùa xuân do Nhà văn hóa Lao động TPHCM tổ chức năm 1997 khi mới 14 tuổi nên được mệnh danh "Hoa khôi trẻ nhất Việt Nam".

Sau khi đăng quang, chị năng nổ hoạt động nhiều lĩnh vực từ người mẫu, ca hát, diễn xuất đến MC. Có giai đoạn, người đẹp xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí, được báo chí ưu ái gọi là "Nữ hoàng ảnh bìa".

Trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 19 tuổi, Uyển Nhi bất ngờ sang Đan Mạch định cư và kết hôn, tên tuổi cũng lắng xuống từ đó.

Ngơ ngác xứ người

Tuổi 19, Nguyễn Xuân Uyển Nhi gặt hái được một số thành tựu trong sự nghiệp, tích lũy được chút tài sản và định thi đại học ngành luật hoặc kinh tế.

Việc sang Đan Mạch định cư và kết hôn khiến chị bỏ dở tất cả, gồm chuyện học hành và những ước mơ.

Hoa khôi Nguyễn Xuân Uyển Nhi ngày ấy - bây giờ.

Giai đoạn đầu ở xứ người, Uyển Nhi bắt đầu từ "số 0 tròn trĩnh", phải học tiếng Đan Mạch (dù có thể giao tiếp tiếng Anh) và học bổ túc chương trình phổ thông.

Học xong chương trình phổ thông, tháng 9/2007, chị tiếp tục học đại học, lấy được bằng cử nhân. Toàn bộ quá trình này mất 10 năm và đầy chông gai.

Bởi năm 2008, Uyển Nhi mang bầu và sinh con gái đầu lòng là Mira. Việc mang bụng bầu đi học không dễ dàng nhưng chị không nản chí, ngược lại còn tận dụng hoàn cảnh để xin thêm quyền lợi cho mình.

Chẳng hạn, chị chủ động xin thêm giờ thi vì bà bầu dễ mệt, cứ 30 phút phải ra ngoài đi vệ sinh; xin nộp bài luận, đề án chậm nửa tháng... Những chính sách này chưa từng có tiền lệ nhưng các giảng viên vẫn sẵn sàng hỗ trợ vì lý do chính đáng.

Bên cạnh sự giúp đỡ của người xung quanh, Uyển Nhi cũng biết ơn bản thân vì đã không từ bỏ. Hai lần chị mang bầu đều không ốm nghén nên không ảnh hưởng nhiều đến việc học hành, thi cử.

Hoa khôi Uyển Nhi đang làm việc tại một tập đoàn quốc tế.

22 năm ở Đan Mạch, Uyển Nhi từng nộp hàng trăm hồ sơ và làm đủ công việc như: thông dịch viên, làm cho quán cà phê, nhân viên hãng thời trang...

Tốt nghiệp đại học, người đẹp chọn làm kế toán vì so với nhiều ngành, công việc này ít bị rào cản bởi văn hóa, ngôn ngữ.

Năm 2014, Uyển Nhi tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế học thần kinh (Neuroeconomics) tại Copenhagen Business School (CBS).

Bình yên

Tháng 6/2023, hoa khôi Nguyễn Xuân Uyển Nhi nghỉ việc tại một hãng vận tải đường sắt để chuyển sang Lloyd's - tập đoàn bảo hiểm quốc tế lớn và lâu đời của Anh.

Với kinh nghiệm làm việc phong phú ở nhiều công ty gồm cả Nhà nước lẫn tư nhân, chị trúng tuyển vào vị trí kế toán quản trị (management accounting).

Uyển Nhi an nhiên tận hưởng cuộc sống ở tuổi 43.

Trước đây, cơ sở Uyển Nhi làm việc chỉ là văn phòng đại diện tại Bắc Âu; sau khi Anh rút khỏi Liên minh châu Âu năm 2020 thì chi nhánh này trở thành đại diện toàn châu Âu.

Ở Lloyd's, chị đảm nhận các nhiệm vụ về quản lý tài chính cho tập đoàn. Công việc thống kê tài chính đòi hỏi cao về sự chính xác, áp lực thời gian nhất là vào kỳ tổng kết.

Làm việc trong tập đoàn lớn, Uyển Nhi hay thấy mình nhỏ bé khi xung quanh toàn người giỏi; luôn nhắc bản thân nỗ lực, không ngừng trau dồi, nâng cấp bản thân.

Dù áp lực, người đẹp xem đó là một phần của cuộc sống nên chỉ cố gắng thay vì than vãn.

Làm công việc bị cho là khô khan, Uyển Nhi vẫn tìm thấy nhiều điều mới mẻ. Chị vừa nâng cao nghiệp vụ kế toán, vừa tìm hiểu, tiếp xúc không ít kỹ năng như: phân tích nguy cơ tài chính, đầu tư, chứng khoán...

Uyển Nhi vẫn trân trọng mối quan hệ với các nghệ sĩ dù rời showbiz đã lâu.

"Tôi thấy thú vị khi hiểu được ngọn ngành một vụ khủng hoảng diễn ra ở châu Âu hay trên thế giới, cách vận hành của thị trường, sự phát triển của xã hội...", hoa khôi nói với VietNamNet.

Công việc mang đến Uyển Nhi thu nhập ổn định, nhất là tiền thưởng cao, giúp chị sống thoải mái ở thủ đô Copenhagen mà không phải làm thêm nghề tay trái hay phải cắt giảm chi tiêu, kể cả mùa dịch.

Ngoài công việc, chị tìm niềm vui ở văn chương, âm nhạc. Sở thích viết lách giúp người đẹp cân bằng cảm xúc sau những ngày căng não làm việc.

Tuổi 43, Nguyễn Xuân Uyển Nhi có cuộc sống bình yên, ổn định bên 2 con là Mira và Bern. Chị vẫn giữ quan hệ tốt với nhiều nghệ sĩ Việt, nhất là tình bạn hàng chục năm với ca sĩ Đan Trường.

Uyển Nhi mong có thêm một tấm bằng trước tuổi 50, cụ thể là sang Mỹ nghiên cứu và lấy bằng tiến sĩ. Nếu không thực hiện được, chị vẫn tự học mỗi ngày để không bị đào thải hay tụt lại phía sau.

