Hoa khôi Vũ Hương Giang và diễn viên Thanh Hương tại sự kiện.

Sự kiện “Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc” nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930–2025) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng đến một môi trường sống trong lành, không khói thuốc.

Giải chạy có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người đẹp và gương mặt quen thuộc như: NSƯT Quách Thu Phương, Hoa khôi Miss Photo 2017 Vũ Hương Giang, Hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng, diễn viên Thanh Hương, MC Mạnh Khang, các diễn viên Việt Hoàng, Sỹ Hưng, Yến My...

Trong đó, Hoa khôi Vũ Hương Giang là một trong những gương mặt được công chúng quan tâm nhất tại chương trình. Xuất hiện trong trang phục thể thao năng động, người đẹp thu hút mọi ánh nhìn với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ và vóc dáng khỏe khoắn, cân đối. Ít ai ngờ được cô đã là một bà mẹ 2 con.

Chia sẻ về lý do tham dự giải chạy, Vũ Hương Giang cho biết: “Khi nhận được lời mời từ chương trình, tôi đồng ý ngay vì đây không chỉ là một buổi chạy đơn thuần mà còn là dịp lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, yêu bản thân và tôn vinh phụ nữ Việt. Là mẹ của 2 con, tôi mong mình có thể truyền động lực tích cực đến các con và cộng đồng”.

Với Vũ Hương Giang, ấn tượng lớn nhất tại giải chạy là tinh thần năng động và sự gắn kết giữa các thế hệ phụ nữ Việt Nam. “Thấy các cô, các chị em phụ nữ ở mọi độ tuổi, ngành nghề cùng hòa mình vào hoạt động ý nghĩa này, tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và sự chung tay vì một môi trường sống khỏe mạnh, không khói thuốc. Đó là cảm xúc rất xúc động và đầy phấn khích trong một buổi sáng mùa thu nắng đẹp như hôm nay”, cô chia sẻ.

Từng giành danh hiệu Hoa khôi Miss Photo – cuộc thi nhan sắc lớn do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức từ năm 2000, Vũ Hương Giang cho rằng vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ thể hiện qua ngoại hình mà còn ở lối sống và những giá trị họ theo đuổi. “Người phụ nữ hiện đại, tự tin, khỏe mạnh sẽ luôn tỏa sáng theo cách riêng. Việc nói không với thuốc lá, sống tích cực và hướng đến môi trường xanh sạch là cách thể hiện sự tôn trọng với bản thân, người thân và cộng đồng”, cô nói.

Vũ Hương Giang mong muốn gửi tới phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung thông điệp hãy yêu thương, trân trọng bản thân bằng cách chăm sóc sức khỏe từ những điều nhỏ nhất như lựa chọn thực phẩm lành mạnh, nói không với thuốc lá, vận động thường xuyên, duy trì chế độ sinh hoạt khoa học…

Chia sẻ về việc gắn bó với thể thao, Vũ Hương Giang cho biết ban đầu cô đến với luyện tập như một sự kỷ luật, sau đó trở thành niềm vui. Trước đây cô tập yoga, gym để duy trì vóc dáng, nhưng bước ngoặt đến sau khi cô sinh con đầu lòng ở Anh, trong giai đoạn Covid, cô vô tình tham dự một giải chạy trong công viên. “Được anh chị đồng hương động viên, tôi bắt đầu thử chạy những km đầu tiên, bắt đầu từ 1, rồi 3, rồi 5 km… Không ngờ chính thói quen đó giúp tôi vượt qua trầm cảm sau sinh lúc nào không hay”, cô kể.

Từ đó, chạy bộ trở thành thói quen không thể thiếu của Vũ Hương Giang. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, các giải marathon, trong đó có cự ly 21km. Cô xem thể thao như “bí quyết vàng” giúp duy trì sức khỏe, cân bằng tinh thần và gìn giữ năng lượng tích cực. “Mỗi lần vận động, dù chỉ 30 phút cũng giúp tinh thần thoải mái, lạc quan hơn rất nhiều”, người đẹp tiết lộ.

Trong cuộc sống thường ngày, Vũ Hương Giang đặt mục tiêu trở thành tấm gương tích cực cho 2 con. “Tôi luôn tin rằng phải tự làm, sống kỷ luật và thể hiện rõ giá trị mình theo đuổi thì mới có thể làm gương cho con. Điều này tôi học được từ chính bà, mẹ và những người phụ nữ đáng quý quanh mình”, cô chia sẻ.

Ảnh: Hòa Nguyễn