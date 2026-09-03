Hoà Lạc - cực tăng trưởng chiến lược của Thủ đô

Trong hai ngày 26 và 27/8/2026 vừa qua, đô thị Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hòa Lạc tưng bừng đón gần 1.800 tân sinh viên Trường Đại học Luật và Đại học Khoa học Tự nhiên đến làm thủ tục nhập học. Trước đó, 7 trường khác của ĐHQGHN cũng đã đón hàng ngàn tân sinh viên nhập học. Đầu tháng 9 tới đây, trường Đại học Công nghệ cũng đón thêm lượng lớn khoảng 4000 sinh viên.

Khu đô thị Đại học tại Hòa Lạc rộng hơn 1.113 ha, quy mô khoảng 65.000 sinh viên khi hoàn thiện. (Nguồn G.Empire Group)

Riêng năm học 2026–2027, hơn 17.000 sinh viên của ĐHQGHN sẽ học tập tại Hòa Lạc. Con số này tới 2028 tăng lên 30.000 người và từ 2030 là 60.000–65.000 sinh viên.

Trong định hướng phát triển của Hà Nội, cực phía Tây sẽ là khu vực hạt nhân khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lấy khu Công nghệ cao Hòa Lạc và ĐHQGHN làm trung tâm, từng bước hình thành đô thị khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và nghiên cứu. Không chỉ sinh viên các trường Đại học, Hòa Lạc đang là điểm đến được yêu thích của tầng lớp lao động trẻ, trí thức và giới chuyên gia làm việc trong các ngành công nghệ cao, logistics…

Cuối năm 2025, Hòa Lạc có hơn 100.000 người di chuyển từ nơi khác tới sinh sống, học tập và làm việc, tốc độ tăng dân số cơ học 8%/năm, gấp đôi nội đô Hà Nội. Tới năm 2030, nơi đây dự kiến sẽ có khoảng 600.000 cư dân, riêng “thành phố đại học thông minh” sẽ thu hút hơn 40.000 người về học tập và làm việc, chủ yếu là nhóm cư dân có chuẩn sống và mức tiêu dùng cao.

Song hành với tốc độ gia tăng dân cư, hạ tầng kết nối Hòa Lạc cũng đang được đẩy nhanh. Cùng với tuyến metro số 5 đã khởi công tháng 12/2025 và metro số 8 khởi công tháng 6/2026, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành trước năm 2030, hàng loạt dự án hạ tầng đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hiện thực hóa hệ thống giao thông công cộng hiện đại, tăng cường kết nối Hòa Lạc với trung tâm Hà Nội và các khu vực liên vùng.

Triển khai rào chắn trên Đại lộ Thăng Long, tổ chức lại giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 5 (Nguồn G.Empire Group)

Hai tuyến metro không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hoà Lạc vào nội đô chỉ còn 20 – 25 phút mà còn thay đổi cách người dân di chuyển, định hình lại xu hướng lựa chọn nơi ở, phân bổ nguồn cung nhà ở và dòng tiền đầu tư, tạo ra sự thay đổi lớn cho thị trường bất động sản.

Khu nhà ở Hòa Lạc đón đầu kỷ nguyên đô thị TOD

Mạng lưới giao thông đồng bộ thúc đẩy làn sóng dịch chuyển cư dân tự nhiên về Hoà Lạc, kéo theo nhu cầu rất lớn về dịch vụ và nhà ở. Nhu cầu thực tạo ra dòng người, dòng tiền thực – kích hoạt thị trường bước sang chu kỳ mới đầy tiềm năng.

Hòa Lạc đang từng bước hình thành diện mạo mới, đầy đủ điều kiện để đón đầu kỷ nguyên đô thị TOD phía Tây Thủ đô, trong đó điểm nhấn là các khu đô thị cao cấp tích hợp bài bản tiện ích, tiện nghi và không gian sống chuẩn mực quốc tế.

Trong bức tranh nhiều màu sắc và các tín hiệu tích cực đó, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hòa Lạc của KITA Group là mảnh ghép làm nên diện mạo hoàn chỉnh của một đô thị TOD kiểu mẫu tiên phong tại cực phát triển phía Tây.

Dự án tọa lạc tại giao điểm hai tuyến đường sắt đô thị - tuyến số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc) và tuyến số 12 (Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai) (Nguồn KITA Group)

Định hướng phát triển thành khu đô thị TOD hàng đầu khu vực, trên quỹ đất 8,3 ha, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hòa Lạc được quy hoạch đồng bộ gồm 192 sản phẩm thấp tầng, với các loại hình biệt thự đơn lập, song lập, liền kề và shophouse cùng 2 toà căn hộ và thương mại dịch vụ thông minh, kết hợp hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh từ công viên, hồ cảnh quan 10ha, 2 clubhouse, trường học đến hạ tầng đỗ xe ngầm thông minh tạo dựng chuẩn mực sống mới cho cư dân hiện đại.

(Nguồn KITA Group)

Đại diện KITA Group cho biết, Hoà Lạc đang đứng trước những cơ hội phát triển mới từ sự hội tụ của hạ tầng, khoa học – công nghệ, giáo dục và đô thị. Đích đến của Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hòa Lạc không chỉ là khu đô thị với tiện ích và dịch vụ đồng bộ, mà còn hướng tới việc tạo lập một không gian sống có khả năng kết nối, hình thành một cộng đồng đô thị mới – nơi không gian sống, thương mại, dịch vụ và kết nối cùng phát triển với hệ sinh thái khoa học, công nghệ và tri thức đang được hình thành.

Ngày 24/08/2026, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hòa Lạc chính thức được khởi công xây dựng, mở ra một bước phát triển mới, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và các chức năng đô thị cần thiết, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân, chuyên gia và lực lượng lao động đang làm việc, học tập tại khu vực; đồng thời góp phần hoàn thiện hơn các chức năng đô thị tại Hòa Lạc.

Hiện dự án đang được chủ đầu tư dồn lực tăng tốc triển khai, cam kết đúng tiến độ, chất lượng công trình và các yêu cầu trong quá trình đầu tư xây dựng để sớm đi vào khai thác, vận hành ngay trong năm 2027, trong bối cảnh Hà Nội tái thiết đô thị cùng làn sóng dịch chuyển cơ sở hạ tầng, dân cư diễn ra mạnh mẽ.

(Nguồn: KITA Group)