"Khoảng trống" đô thị trước làn sóng cư dân mới

Hòa Lạc hiện là nơi học tập, làm việc thường xuyên của đông đảo sinh viên, giảng viên, chuyên gia và người lao động, khi thời gian gắn bó với khu vực ngày càng nhiều, nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ phục vụ đời sống tại chỗ cũng trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chưa lựa chọn ở lại lâu dài là hệ thống nhà ở và dịch vụ tại khu vực vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

(Ảnh: ĐHQGHN)

Khảo sát thực tế cho thấy, các hoạt động thương mại – dịch vụ tại Hòa Lạc hiện tập trung chủ yếu dọc Quốc lộ 21A, các chợ dân sinh và một số khu dịch vụ bên trong trường đại học, khu công nghệ. Phần lớn mới đáp ứng những nhu cầu thiết yếu như ăn uống, mua sắm hàng ngày, trong khi các mô hình mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng còn phân tán.

Hoàng Đức Trung, 24 tuổi, đang làm việc tại Hạ Bằng cho biết, dọc Quốc lộ 21A đã có nhiều hàng quán phục vụ nhu cầu hàng ngày nhưng chưa hình thành một khu vực tập trung để người dân có thể kết hợp ăn uống, mua sắm và vui chơi như tại nội đô.

Bùi Trung Kiên, sinh viên năm 4 Đại học FPT, cũng cho rằng dịch vụ ăn uống quanh khu vực khá nhiều nhưng mức độ đa dạng còn hạn chế. Với các gia đình trẻ, những tiện ích như khu vui chơi trẻ em, bể bơi hay không gian sinh hoạt cuối tuần cũng là nhu cầu thực tế đang cần được bổ sung.

Ở một góc nhìn khác, Đinh Tiến Đạt, sinh viên ngành thiết kế đồ họa đã học tại Hòa Lạc ba năm, quan tâm nhiều hơn tới y tế và giáo dục. Theo Đạt, khoảng cách tới các cơ sở y tế và sự thiếu hụt những lựa chọn giáo dục chất lượng cho trẻ nhỏ có thể trở thành yếu tố khiến người trẻ cân nhắc khi quyết định ở lại Hòa Lạc làm việc và lập gia đình.

Những chia sẻ này cho thấy một nghịch lý đang dần xuất hiện: dòng người về Hòa Lạc ngày càng lớn, trong khi hệ thống tiện ích phục vụ một đời sống đô thị hoàn chỉnh vẫn cần thêm thời gian để theo kịp. Đặc biệt, việc QL.21A chuẩn bị mở rộng sẽ kéo theo quá trình di dời, sắp xếp lại nhiều điểm kinh doanh hai bên tuyến. Trong bối cảnh hệ dịch vụ tại Hòa Lạc vẫn còn thiếu và phân tán, khoảng trống tiện ích có thể tiếp tục nới rộng.

Dư địa cho những đô thị tích hợp

Không chỉ Trung, Kiên hay Đạt, rất nhiều sinh viên và người lao động đang học tập, làm việc, sinh sống tại Hòa Lạc đều mong muốn hạ tầng xã hội trong khu vực nhanh chóng được đầu tư với những tiện ích đáp ứng nhu cầu để họ không phải di chuyển vào trung tâm.

Đây cũng được xem là vấn đề cấp thiết mà Hòa Lạc phải nhanh chóng kiện toàn nhất là khi dòng người đang tăng tốc về khu vực này nhanh hơn dự kiến.

Theo thông báo của ĐHQGHN, năm học 2026-2027 sẽ có khoảng 17.000 sinh viên học tập tại Hòa Lạc, đặt ra bài toán về giao thông, chỗ ở, dịch vụ và điều kiện làm việc. Ảnh: ĐHQGHN

KITA Metro City Hoa Lac đón đầu nhu cầu sống mới tại Hòa Lạc

Dự án gồm 192 căn biệt thự, liền kề cùng 1 tòa chung cư và 1 toàn TMDV. Ảnh: KITA Group

Đón đầu nhịp chuyển động nhanh chóng của Hòa Lạc, KITA Metro City Hoa Lac được phát triển theo định hướng hình thành một không gian tích hợp giữa an cư – thương mại – dịch vụ – trải nghiệm, phục vụ trực tiếp cộng đồng đang học tập, làm việc sinh sống tại khu vực.

Điểm đáng chú ý, hệ thống tiện ích của dự án được quy hoạch đồng bộ với 7.680 m² không gian xanh, 2 clubhouse, công viên, quảng trường, khu vui chơi giải trí, tòa tổ hợp thương mại – dịch vụ cùng 10 ha mặt nước liền kề.

Thay vì phải di chuyển xa cho từng nhu cầu riêng lẻ, cư dân có thể tiếp cận nhiều hoạt động sống, mua sắm, thư giãn và giao lưu ngay trong khu đô thị. Ảnh phối cảnh: KITA Group

Vị trí tại lõi trung tâm Hòa Lạc cũng cho phép dự án kết nối thuận tiện với hệ sinh thái giáo dục - công nghệ hiện hữu như ĐHQGHN, Khu Công nghệ cao cùng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong khu vực.

Đặc biệt, khoảng cách KITA Metro City Hoa Lac đến ga Tiến Xuân của Metro số 5 chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, khi tuyến đi vào vận hành trước 2030, khả năng kết nối giữa Hòa Lạc và nội đô được kỳ vọng cải thiện đáng kể với thời gian di chuyển rút ngắn còn 20-25 phút, tạo điều kiện gia tăng dòng người lưu chuyển và mở rộng nhu cầu thương mại - dịch vụ quanh các đầu mối giao thông.

Hiện dự án đã được khởi công xây dựng từ cuối tháng 8/2026, dự kiến bàn giao các sản phẩm thấp tầng vào năm 2027 và tiến tới việc đi vào hoạt động đồng bộ toàn khu đô thị vào năm 2029, cùng nhịp với thời điểm khánh thành tuyến Metro số 5, đón đầu dòng cư dân đang tăng tốc dịch chuyển về Hòa Lạc.

(Nguồn: KITA Group)