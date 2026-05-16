Theo nghị quyết vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua về danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026-2030, xã Hòa Lạc tiếp tục là một trong những khu vực đầu tư hạ tầng của Thủ đô.

Trong danh mục này có 10 dự án, gồm 4 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2025 và 6 dự án đăng ký mới.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi tại xã Hòa Lạc trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 125ha.

Đáng chú ý, nhiều dự án có quy mô lớn, tác động trực tiếp đến quy hoạch đô thị, giao thông và phát triển dân cư khu vực phía Tây Hà Nội.

Trong nhóm đăng ký mới, có thể kể đến là dự án Mở rộng dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Cùng với đó là dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Nam đường TL420 phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn I tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (cũ).

Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến triển khai dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư giai đoạn 2 phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc; dự án mở rộng Khu công nghệ cao Hòa Lạc cùng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc.

Đặc biệt, tuyến metro số 5 được giới đầu tư đánh giá có thể tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản khu Tây, tương tự tác động của các tuyến metro tại nhiều đô thị lớn trên thế giới.

Bên cạnh các dự án mới, nhiều công trình hạ tầng giao thông chuyển tiếp từ giai đoạn trước cũng tiếp tục được triển khai, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực phía Tây Hà Nội.

Trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 420 đoạn từ ngã ba Hòa Lạc đến thị trấn Liên Quan; Tuyến đường vào khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội; Tuyến nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; Nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 21 đi khu tái định cư Đại học Quốc gia.

Việc triển khai các dự án giao thông, tái định cư và công nghệ cao được đánh giá sẽ tiếp tục thay đổi diện mạo khu vực Hòa Lạc trong những năm tới.

Danh mục các dự án thu hồi đất trên địa bàn xã Hòa Lạc: