Ảnh phối cảnh: KITA Group

“Mỏ neo” nâng đỡ giá trị bất động sản

Theo UBND TP Hà Nội, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mạng lưới đường sắt đô thị được định hướng phát triển với quy mô khoảng 1.200 km. Riêng hệ thống đường sắt đô thị nội vùng gồm 18 tuyến, tổng chiều dài khoảng 979 km. Trong số các tuyến đã khởi công và đang được đẩy nhanh tiến độ, Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc là một điểm sáng tại phía tây.

Theo BQL đường sắt đô thị Hà Nội, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án Metro số 5 đạt 13.672 tỷ đồng, đến hết tháng 4/2026, dự án đã giải ngân khoảng 5.900 tỷ đồng, tương đương 43,16%. Song song với kế hoạch vốn năm 2026, tuyến được bố trí hơn 47.575 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Hình ảnh thi công hạng mục ngầm metro số 5 tại khu vực Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: MRB

Hiện các sở, ngành đang tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc về chính sách bồi thường, bố trí quỹ đất và hoàn thiện thủ tục phân bổ vốn trung hạn nhằm bảo đảm tiến độ, mục tiêu hoàn thành trước năm 2030.

Điểm đáng chú ý tại cực phía tây là các tuyến Metro số 5, số 8 và số 12 được đặt trong một không gian đã định hình tương đối rõ chức năng đô thị trước khi mạng lưới metro hoàn thiện. Hòa Lạc đang phát triển theo định hướng đô thị khoa học, công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo, với hạt nhân là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và ĐHQG Hà Nội đã đi vào hoạt động, tiếp tục mở rộng hạ tầng để đáp ứng dòng người và nguồn lực ngày càng dịch chuyển về khu vực.

Điều này cũng có nghĩa Hòa Lạc sẽ hình thành TOD theo một quỹ đạo khác: Metro và đô thị cùng tăng tốc, cùng tiến tới điểm hoàn thiện. Khi các tuyến metro đi vào vận hành, các đô thị TOD cũng từng bước đón cư dân về sinh sống, metro trở thành “mạch máu” giao thông song hành là TOD phát triển, mật độ dân cư, thương mại, dịch vụ và giá trị đất đai gia tăng sẽ tạo thêm nguồn lực cho hạ tầng giao thông, hình thành vòng tuần hoàn tăng trưởng giữa Metro và đô thị.

Theo các chuyên gia quy hoạch, cơ chế này có nhiều nét tương đồng với mô hình “Rail + Property” tại Hong Kong (Trung Quốc), TOD gắn với phát triển đô thị mới tại Futako-Tamagawa, Tokyo hay các đô thị dọc SkyTrain tại Vancouver (Canada). Điểm chung là đường sắt đô thị không dừng ở chức năng trung chuyển hành khách, mà trở thành trục tổ chức đô thị, nơi tập trung dân cư, việc làm, mua sắm, học tập và các dịch vụ thiết yếu trong khoảng cách thuận tiện. Từ đó, các nhà ga từng bước trở thành hạt nhân của những cực tăng trưởng mới, tạo động lực dài hạn cho bất động sản, thương mại và dịch vụ.

Lợi thế hiếm có cho các không gian sống dẫn đầu

Hạ tầng metro không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn tái định hình giá trị đất đai. Metro số 1 tại TP.HCM đã kích hoạt một đợt tăng giá lịch sử, đẩy giá trị các dự án lân cận tăng giá từ 50 - 200% tính từ thời điểm quy hoạch đến khi thành hình. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy đã góp phần làm giá bất động sản khu vực xung quanh tăng từ 19 - 40%.

Kịch bản tăng giá trị đất tương tự được giới chuyên gia dự báo cho tuyến metro số 5 cũng vào khoảng 25 - 30% tính từ thời điểm trước và sau khi metro đi vào hoạt động.

Với quy mô dân số dự kiến khoảng 600.000 người vào năm 2030, Hòa Lạc đang đứng trước một nhu cầu lớn về không gian dịch vụ và nhà ở trong tương lai. Sự hiện diện của metro sẽ tạo thêm động lực để nhu cầu này được chuyển hóa thành dòng cư dân thực, thay vì chỉ dừng ở những dự báo trên quy hoạch.

Khảo sát thực tế cho thấy, suốt dọc tuyến metro số 5 đã hình thành các khu đô thị TOD và ngay điểm ga tại trung tâm Hòa Lạc là loạt dự án mới với không gian sống đạt chuẩn quốc tế, nổi bật là dự án KITA Metro City Hoa Lac.

Sở hữu vị trí đắc địa, lõi trung tâm tứ đồ Hòa Lạc, trên diện tích 8,3 ha, KITA Metro City Hoa Lac được kiến tạo thành một đô thị thế hệ mới tại khu vực với hạ tầng đồng bộ, kết nối chặt chẽ mạng lưới metro chỉ khoảng 10 phút đi bộ tới ga Tiến Xuân, liên thông trực tiếp với các trung tâm nghiên cứu và giáo dục hàng đầu, tạo nên môi trường sống lý tưởng cho cộng đồng chuyên gia và gia đình hiện đại.

Dự án tích hợp nhiều tiện ích hiện đại trong lòng nội khu. Ảnh phối cảnh: KITA Group

Từ năm 2027, các phân khu đầu tiên dự kiến lần lượt hoàn thiện, hướng tới hoàn tất toàn bộ các phân khu thấp tầng vào năm 2028.

Cùng với nguồn cung nhà ở, các dãy shophouse, liền kề sẽ tạo điều kiện hình thành hệ thống thương mại, dịch vụ phục vụ đời sống cư dân, từ minihotel, cửa hàng tiện ích đến café, salon và các dịch vụ thiết yếu khác. Qua đó, dự án từng bước hình thành một không gian sống thuận tiện, đáp ứng nhu cầu của cư dân, chuyên gia và lực lượng lao động trong quá trình Hòa Lạc phát triển.

Đây cũng là một trong những mảnh ghép góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị theo định hướng TOD, nơi nhà ở, thương mại, dịch vụ và giao thông công cộng cùng phát triển, gắn với hệ sinh thái khoa học, công nghệ và tri thức đang hình thành.

Lệ Thanh