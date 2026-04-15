Tối 15/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 công bố các hạng mục thuộc lĩnh vực âm nhạc và thể thao tiêu biểu năm qua.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật – Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC Giải thưởng nhấn mạnh: Năm 2025 chứng kiến một đời sống âm nhạc rực rỡ, đa sắc và đầy bản lĩnh. Từ những “siêu concert” mang tầm vóc quốc gia đến làn sóng tự hào dân tộc lan tỏa qua từng giai điệu, thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng bước định hình vị thế của nhạc Việt trên bản đồ khu vực.

Theo ông, các gương mặt được đề cử và vinh danh năm nay cho thấy một thế hệ nghệ sĩ đang thực hành hiệu quả định hướng của Đảng và Nhà nước. Sự thăng hoa ấy là minh chứng rõ nét cho tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, khi âm nhạc đương đại Việt Nam vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới một cách chọn lọc.

Các hạng mục âm nhạc tiếp tục ghi nhận những nghệ sĩ, tác phẩm nổi bật. Soobin được vinh danh Nam ca sĩ của năm, Hòa Minzy giành Nữ ca sĩ của năm, trong khi CONGB nhận giải Nghệ sĩ mới của năm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được trao giải Nhạc sĩ của năm, còn DTAP thắng giải Nhà sản xuất của năm.

Ca sĩ Hòa Minzy.

Ở các hạng mục sản phẩm, album Phao cứu sinh của Hương Tràm giành Album của năm; MV Mục hạ vô nhân (Soobin, Binz & NSND Huỳnh Tú) thắng Music Video của năm; ca khúc Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) được vinh danh Bài hát của năm. Chuỗi chương trình của năm thuộc về Live Tour: Bùi Công Nam The Story, còn Chương trình của năm được trao cho Soobin Live Concert: All-Rounder.

Đáng chú ý, Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt (The Special Awards) được trao cho nhóm nhạc Nhật Bản Creepy Nuts, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy giao lưu, kết nối văn hóa âm nhạc giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Dương Cầm cũng được vinh danh với giải thưởng Ấn tượng Cống hiến nhờ những nỗ lực kể chuyện văn hóa qua nhạc kịch Made in Vietnam.

Bên cạnh các hạng mục âm nhạc, lĩnh vực thể thao tại Giải thưởng Cống hiến năm nay cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật. Ở hạng mục Gương mặt thể thao của năm, xạ thủ Trịnh Thu Vinh được xướng tên nhờ loạt thành tích ấn tượng: giành 4 HCV cá nhân và đồng đội nữ tại SEA Games 33 ở các nội dung 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao; lập 3 kỷ lục đại hội; đồng thời giành HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp tại Cúp châu Á 2025 và HCĐ tại Giải vô địch châu Á 2025.

Cầu thủ Đình Bắc nhận hoa và cúp từ Ban tổ chức.

Trong khi đó, Gương mặt trẻ thể thao của năm thuộc về cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Sau một năm thi đấu nổi bật, anh góp phần quan trọng vào thành tích giành HCV SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á và đăng quang ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025).

Ở hạng mục Chiến tích thể thao của năm, Đội tuyển U22 Việt Nam được vinh danh với thành tích giành HCV SEA Games 33 sau màn ngược dòng kịch tính trước U22 Thái Lan ở trận chung kết.