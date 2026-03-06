Ca sĩ Hòa Minzy được cho là dùng âm nhạc để chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý với nội dung quảng bá MV Ngày về anh cưới em sắp ra mắt: "Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc. Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho fan hết thôi. Hoà cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn".

Bài viết kèm hình ảnh Hòa Minzy nắm tay một chàng trai mặc quân phục thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, bạn trai của ca sĩ Hòa Minzy là chiến sĩ H.V.C, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh - PV). Cả hai quen nhau từ chương trình Sao nhập ngũ 2022.

H.C chính là chàng trai xuất hiện trong dự án sắp phát hành của Hòa Minzy - MV Ngày về anh cưới em. Cô làm sản phẩm này để đánh dấu cột mốc quan trọng của đôi lứa.

Từng đổ vỡ hôn nhân, Hòa Minzy rất dè dặt trong các mối quan hệ mới. Mất thời gian dài, cô mới mở lòng trong chuyện tình cảm.

Nguồn tin riêng cho biết hai người từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại.

Bài hát "Ngày về anh cưới em"

Tiến Nguyễn