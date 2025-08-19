Hoà Minzy xúc động chia sẻ về "Mưa đỏ":

Tối 18/8, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Mưa đỏ tại Hà Nội nhận sự ủng hộ của đông đảo những khách mời đặc biệt và loạt sao Việt.

Phim được thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Ê-kíp "Mưa đỏ" tại bối cảnh phim ở Quảng Trị.

Mưa đỏ là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Các diễn viên và ê-kíp "Mưa đỏ" tại sự kiện công chiếu.

Ngoài dàn diễn viên phim cũng góp mặt tại sự kiện như: Đinh Thuý Hà, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Lê Hoàng Long, Đình Khang, Trần Gia Huy, ca sĩ Hòa Minzy....

Mưa đỏ còn nhận sự ủng hộ của rất nhiều nghệ sĩ như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Chiều Xuân, vợ chồng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - diễn viên Tú Oanh, MC Anh Tuấn, diễn viên Thanh Sơn, Bảo Anh, Hoàng Kim Ngọc, Minh Cúc, Cù Thị Trà, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi...

Bên cạnh đó, sự kiện còn đón những vị khách mời đặc biệt, những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại trận địa Thành cổ: Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hán Duy Long và Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Can. Các cựu chiến binh cũng đã tham gia cố vấn trong quá trình sản xuất, góp phần đưa Mưa đỏ lên màn ảnh rộng để đến với khán giả đại chúng.

Hòa Minzy gây xúc động với ca khúc chủ đề phim "Mưa đỏ".

Ngay sau buổi công chiếu là tiết mục âm nhạc với giọng hát của ca sĩ Hòa Minzy - người cũng góp một vai nhỏ trong phim. Lời ca của Nỗi đau giữa hòa bình - sáng tác của nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung - vang lên càng khiến không khí thêm xúc động nghẹn ngào. Nữ ca sĩ sau đó đã khóc khi chia sẻ niềm vinh dự được chọn vào phim dù chỉ là vai ngắn.



Mưa đỏ là dự án được đầu tư lớn nhất của Điện ảnh Quân đội Nhân dân 20 năm qua, là tác phẩm tâm huyết của Thượng tá Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp. Nữ đạo diễn cho biết ê-kíp đã theo đuổi dự án phim trong nhiều năm và ê-kíp đã trải qua đúng 81 ngày quay ở Quảng Trị. Sau sự kiện công chiếu, mạng xã hội bùng nổ lời khen dành cho Mưa đỏ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ tại sự kiện ra mắt phim.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết: "Ở cương vị đạo diễn, theo đuổi dự án trong nhiều năm, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cộng sự, đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội… những người đã sát cánh, chia sẻ áp lực cùng tôi trong “chiến dịch Mưa đỏ”.

Tôi hiểu rằng nói bao nhiêu cũng không đủ, nhắc tên ai cũng sẽ thiếu bởi với một dự án lớn, khó khăn và áp lực luôn nhiều hơn tưởng tượng. Một cá nhân đạo diễn không thể nào gánh vác tất cả và tôi tin mọi người đều thấu hiểu sự biết ơn của tôi. Với Điện ảnh Quân đội, ê-kíp… hành trình Mưa đỏ đã hoàn thành trọn vẹn bằng tất cả sức lực và tâm huyết vì thế chúng tôi không có gì phải hối tiếc".

"Mưa đỏ" nhận mưa lời khen sau buổi công chiếu tại Hà Nội.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - người từng gây ra một cơn sốt về phim đề tài chiến tranh với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối chia sẻ sau buổi chiếu: "Tôi cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh nhưng bộ phim Địa đạo của tôi so với phim này, về mặt quy mô và độ khó thì Mưa đỏ khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc. Tôi rất xúc động".

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ: "Đã lâu rồi tôi mới được thưởng thức một bộ phim nội địa về chiến tranh công phu như vậy. Là một cựu binh tham gia chiến cuộc 11 năm vậy mà tôi vẫn không nén được xúc động khi cuộc chiến được tái hiện rất chân thực, không né tránh đau thương và mất mát".

Mưa đỏ sẽ có các suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 21/8 và công chiếu rộng rãi từ 22/8.

Trailer phim:

Ảnh: BTC