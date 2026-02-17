4 giọng ca với các màu sắc âm nhạc khác nhau gồm Tú Dưa, Tùng Dương, Hòa Minzy và Phùng Khánh Linh cũng gửi lời chúc Tết Bính Ngọ đến các độc giả.

Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy, Á hậu Miss Grand International 2023 Lê Hoàng Phương, Á hậu Miss Intercontinental 2023 Ngọc Hằng, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh, Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Kiều Duy, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025 Cẩm Ly cùng gửi lời chúc xuân rạng rỡ đến các độc giả VietNamNet.

Ban Văn hóa - Giải trí