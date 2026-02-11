Không khí đón Tết đang lan tỏa khắp mọi nhà. Các nghệ sĩ Việt cũng không ngoại lệ khi tất bật chuẩn bị đón xuân cùng gia đình, mỗi người một phong cách nhưng đều thấm đượm truyền thống văn hóa dân tộc.

Diện bộ đồ ren đỏ, NSND Phạm Phương Thảo tự tay cắm hoa lay ơn - loài hoa không thể thiếu trong dịp Tết của người Việt. Từng cành hoa được nữ nghệ sĩ khéo léo sắp xếp trong chiếc bình sứ men trắng xanh cổ điển tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho không gian phòng khách sang trọng đậm sắc xuân.

NSND Phạm Phương Thảo.

"Áo mới, hoa tươi, nhà cửa tươm tất. Mọi thứ đều dư dả, thiếu mỗi tiền nữa thôi là sẵn sàng đón Tết" - nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ.

Trong khi nhiều người tất bật, ca sĩ Tuấn Hưng lại có mùa xuân đặc biệt khi liên tục đón nhận quà từ bạn bè, nghệ sĩ từ tập thơ, chậu cúc vàng rực, buồng chuối đến cây đào bích...

Ca sĩ Tuấn Hưng.

"Tết là vậy được anh chị em thương mang đồ cho. Mọi người tặng quà mà mình chỉ tặng tình thôi", nam ca sĩ xúc động chia sẻ, kết lại bằng những vần thơ: "Yêu lắm những tấm lòng này, sẻ chia từng chút đổi thay cuộc đời".

MC Nguyên Khang dành thời gian quý báu thực hiện nghi thức tiễn ông Táo. Mâm cúng được chuẩn bị chu đáo với chả giò, nem rán, bánh chưng, bánh tét, thịt luộc, canh măng, rượu trắng và trái cây tươi. Bàn thờ gia tiên trang trọng với tượng Phật. Ngôi nhà tràn ngập sắc xuân với hoa đào phai hồng treo câu đối.

MC Nguyên Khang sửa soạn mâm cúng.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, MC Quang Minh tìm thấy khoảnh khắc bình yên bên cây đàn piano. "Sau hơn 30 phút, tôi đã đánh được bài Làng tôi của cố nhạc sĩ Văn Cao. Đây cũng là bài đầu tiên mà tôi biết đánh guitar từ hồi 6 tuổi", nam MC chia sẻ.

MC Quang Minh VTV.

Những nốt nhạc quen thuộc "Đồ mi sol, la sol, sol đô si la sol..." đã đánh thức ký ức tuổi trẻ và khiến anh cảm nhận: "Tự dưng cảm thấy mình yêu nghệ thuật lại rồi đấy".

Trúc Nhân hát "Vạn sự như ý":

Ảnh: FBNV, video: YouTube