Chính xác

“Hòa quyện” là cách viết đúng, dùng để chỉ sự kết hợp, pha trộn vào nhau một cách hài hòa. Chẳng hạn: “Hương vị các loại gia vị hòa quyện với nhau”; “Âm nhạc hòa quyện cùng tiếng hát”.

“Quyện” còn xuất hiện trong các cách dùng như “quyện vào nhau”, “quyện với”, “quyện lấy”, mang nghĩa kết hợp, quấn vào nhau. “Hòa quện” là cách viết sai do nhầm lẫn âm tiết.