1. Từ nào viết đúng chính tả?
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Hòa quện
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- Hòa quyện0%
- Hòa nguyện0%Chính xác
“Hòa quyện” là cách viết đúng, dùng để chỉ sự kết hợp, pha trộn vào nhau một cách hài hòa. Chẳng hạn: “Hương vị các loại gia vị hòa quyện với nhau”; “Âm nhạc hòa quyện cùng tiếng hát”.
“Quyện” còn xuất hiện trong các cách dùng như “quyện vào nhau”, “quyện với”, “quyện lấy”, mang nghĩa kết hợp, quấn vào nhau. “Hòa quện” là cách viết sai do nhầm lẫn âm tiết.
2. Từ nào viết đúng chính tả?
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Sồng sộc
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- Xồng xộc0%
- Xồng sộc0%Chính xác
“Xồng xộc” là từ đúng chính tả, thường dùng để chỉ dáng điệu hoặc cách hành động nhanh, mạnh và có vẻ không giữ ý, không giữ gìn, chẳng hạn: “Anh ta xồng xộc chạy vào phòng”, “Cô ấy xồng xộc bước vào nhà”.
“Sồng sộc” hay “xồng sộc” đều là cách viết sai, thường xuất hiện do ảnh hưởng của phát âm.
3. Cụm từ nào dùng đúng?
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Một tương lai sáng lạng
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- Một tương lai xán lạn0%
- Một tương lai sáng lạn0%Chính xác
“Xán lạn” là tính từ Hán Việt, có nghĩa là rực rỡ, huy hoàng, thường dùng để nói về tương lai, tiền đồ, sự nghiệp...
Ví dụ: “Một tương lai xán lạn”; “Tiền đồ xán lạn”.
“Sáng lạng” và “sáng lạn” đều là cách viết sai của “xán lạn”.
4. Câu nào viết đúng?
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Bài viết được trình bày rất xúc tích.
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- Bài viết được trình bày rất súc tích.0%
- Bài viết được trình bày rất xúc tịch.0%Chính xác
“Súc tích” là tính từ, chỉ cách diễn đạt ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều ý, nội dung. Đây là từ thường được dùng khi nhận xét văn bản, bài viết, lời nói hoặc cách trình bày.
Ví dụ: “Câu trả lời ngắn gọn, súc tích”; “Bài viết súc tích nhưng đầy đủ thông tin”.
“Xúc tích” và “súc xẻo” không phải cách viết đúng của từ “súc tích”.
5. Trong văn bản hành chính, cách viết nào nên dùng?
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Sáp nhập
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- Sát nhập0%
- Xắp nhập0%Chính xác
“Sáp nhập” là cách viết chuẩn được sử dụng trong văn bản hành chính, báo chí và các văn bản chính thức, với nghĩa nhập một đơn vị, tổ chức vào một đơn vị, tổ chức khác hoặc hợp nhất các đơn vị.
Ví dụ: “Hai đơn vị được sáp nhập thành một”; "sáp nhập hai tỉnh"...
"Sát nhập" hay “xắp nhập” là cách viết sai.
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Xem thêm về:
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Trắc nghiệm chính tả
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sai chính tả
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