Trong tiếng Việt, ngả nghiêng và ngã nghiêng là cặp từ khiến không ít người phân vân mỗi khi cầm bút. Cả hai cách viết đều xuất hiện phổ biến trong đời sống, nhưng chỉ một từ mới thực sự đúng chính tả. Hiểu rõ sự khác biệt giúp bạn dùng từ chính xác và tự tin hơn khi viết.

Ngả nghiêng hay ngã nghiêng viết đúng chính tả. Ảnh minh họa: AI

Theo từ điển tiếng Việt, ngả nghiêng là cách dùng đúng chính tả. Ngả nghiêng diễn tả trạng thái một vật hoặc một người không đứng vững, lắc lư, chao đảo, nghiêng qua nghiêng lại nhưng chưa đổ hẳn. Nó gợi lên hình ảnh của sự mất thăng bằng tạm thời, sự chao đảo, hoặc một sự nghiêng vẹo không ổn định.

Từ "nghiêng" có nghĩa là không thẳng đứng, không cân bằng, lệch về một phía. Khi kết hợp với "ngã" và "ngả", nó sẽ tạo ra những sắc thái nghĩa khác nhau.

Động từ "ngả" thường diễn tả một hành động nghiêng, dựa, hoặc chuyển hướng một cách chủ động, có kiểm soát, hoặc từ từ. Nó không mang ý nghĩa đổ sập hoàn toàn mà là một sự dịch chuyển vị trí, hướng đi, hoặc trạng thái một cách nhẹ nhàng hơn, có chủ đích hoặc do tác động từ từ. "Ngả" thường gợi lên hình ảnh của sự dịch chuyển, sự thay đổi xu hướng hoặc một tư thế thoải mái.

Ví dụ:

- Chiếc thuyền nhỏ ngả nghiêng trên sóng lớn, nhưng vẫn kiên cường vượt qua. - Diễn tả chiếc thuyền chao đảo, lắc lư nhưng chưa lật.

- Sau trận say, anh ta bước đi ngả nghiêng, cần người dìu đỡ. - Diễn tả bước đi không vững, xiêu vẹo.

- Những hàng cây dừa ngả nghiêng trước gió bão. - Diễn tả cây bị gió thổi nghiêng qua nghiêng lại.

- Cây cầu cũ kỹ đã ngả nghiêng sau nhiều năm chịu đựng mưa nắng. - Diễn tả cây cầu bị nghiêng vẹo, không còn vững chắc.

Còn ngã nghiêng là từ sai chính tả. Mặc dù từ "ngã" có nghĩa là đổ, nhưng khi kết hợp với "nghiêng", cụm từ ngã nghiêng không được công nhận là cách dùng chuẩn trong tiếng Việt. Nếu một vật đã "ngã", tức là nó đã đổ sập hoàn toàn, không còn ở trạng thái "nghiêng" nữa.

"Ngã" và "nghiêng" mang hai sắc thái hành động khác nhau: "ngã" là hành động đổ sập, còn "nghiêng" là trạng thái chưa đổ hẳn nhưng không thẳng đứng. Do đó, việc ghép "ngã" với "nghiêng" tạo ra một sự mâu thuẫn về ngữ nghĩa, không hợp lý trong cấu trúc từ vựng tiếng Việt.

Tóm lại, "ngả nghiêng" là cách viết và dùng đúng chính tả tiếng Việt, diễn tả trạng thái chao đảo, lắc lư, không vững vàng nhưng chưa đổ hẳn.

Hy vọng rằng, qua bài viết này, bạn đọc đã có cái nhìn rõ ràng hơn về sự khác biệt giữa ngả nghiêng hay ngã nghiêng. Hãy luôn cẩn trọng và trau dồi vốn từ để tiếng Việt của chúng ta luôn trong sáng và chuẩn mực.