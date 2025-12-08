Cuối tuần qua tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức sự kiện ra mắt Không gian nghệ thuật đương đại Chu Nhật Quang - Vóc Thu. Đây được xem như lời tri ân gửi đến những người đã đồng hành trong suốt hành trình tạo nên thành công của hai triển lãm Dấu thiêng và Mùa xuân Độc lập, góp phần đưa tác phẩm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập đạt Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu Bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất.

Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng tặng bức tranh Bác Hồ cho bà Đinh Thị Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Họa sĩ Chu Nhật Quang tặng tranh Nguyễn Ái Quốc cho họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ Tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định “Vóc thu” cho thấy một Chu Nhật Quang can đảm, tự tin và có cá tính nghệ thuật rõ nét dù anh thuộc thế hệ 9X.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam cho họa sĩ Chu Nhật Quang, đồng thời công bố quyết định kết nạp đặc cách anh vào Hội Mỹ thuật Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật của hoạ sĩ đối với nghệ thuật nước nhà.

Hai tác phẩm sơn mài được nhượng quyền với giá gần 4 tỷ đồng

Trong khuôn khổ chương trình, sự kiện nhượng quyền sử dụng tranh cho các đơn vị đối tác đã diễn ra với kết quả gây chú ý: hai bức sơn mài của Chu Nhật Quang được mua lại với giá 1 tỷ đồng và 100.000 USD (tương đương 2,6 tỷ đồng).

Họa sĩ Chu Nhật Quang và Nguyễn Thanh Tùng cùng hai người sở hữu thành công tác phẩm "Linh" và "Tĩnh hương".

Ông Đỗ Tuấn Anh chia sẻ lý do mua tác phẩm Linh với giá 1 tỷ đồng và cho rằng đó chỉ là khoản nhỏ tri ân công sức mà tác giả đã tạo ra nó: "Là công ty công nghệ với khối lượng công việc khô khan và cường độ áp lực lớn, chúng tôi coi nghệ thuật, đặc biệt là sơn mài như một nơi trú ẩn mềm mại và ấm áp. Những gì họa sĩ Chu Nhật Quang làm cũng là một dạng kỹ thuật. Và khi kỹ thuật đạt đến tầm cao, nó trở thành nghệ thuật. Sơn mài mang lại cho chúng tôi cảm giác an yên sau những giờ phút căng thẳng", ông nói.

Ông cũng tiết lộ Chu Nhật Quang và cộng sự đang thực hiện ba bức sơn mài cỡ lớn, mỗi bức cao 3,5m, rộng 10m, nặng đến 6 tấn: "Bất kỳ đóng góp nào cũng là chưa đủ trước một dự án như vậy. Chúng tôi tin và mong dự án sẽ thành công", ông khẳng định.

Tác phẩm Tĩnh Hương - được bán với giá 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) đã thuộc về ông Nguyễn Quốc Hưng. Ông cho biết bức tranh chinh phục mình ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bởi sự tĩnh lặng và thuần khiết mà tác phẩm tỏa ra.

Vẽ để tri ân Đất nước, Dân tộc và Bác Hồ

Vui mừng khi hai tác phẩm Linh và Tĩnh hương được đón nhận nhưng Chu Nhật Quang cho biết điều quý giá hơn nằm ở sự đồng hành của những người ủng hộ nghệ thuật chân chính: "Giá trị không nằm ở con số. Điều quan trọng là tinh thần Việt Nam được lan tỏa".

Tác phẩm "Linh".

Linh - tái hiện không gian linh thiêng với rồng Việt hiển linh và những con thuyền đêm, được anh thực hiện trong hơn 8 tháng. Tĩnh hương mất hơn 2 năm, riêng phần vóc làm trong 3 tháng.

Anh chia sẻ: "Sơn mài không thể vội. Mỗi lớp sơn phải để ‘chín’. Mỗi lần mài là một lần thử thách sự kiên nhẫn".

Theo anh, người mua bị thuyết phục bởi tinh thần Việt đậm đặc, tính triết lý và kỹ thuật sơn mài truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại mà anh theo đuổi.

Xuất thân từ gia đình có 3 thế hệ làm nghề, gắn bó với sơn mài hơn 25 năm, Chu Nhật Quang coi đây là một chất liệu vừa bí ẩn vừa khó tính nhưng tuyệt đẹp. Anh cho biết thị trường quốc tế đặc biệt thích sơn mài Việt vì sự độc bản và thủ công tinh xảo.

Về bí quyết sáng tác, anh nói đơn giản: "Tôi chỉ trung thực với trải nghiệm của mình. Cái riêng chân thành sẽ chạm đến cái chung".

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền bán tranh được anh dành cho các dự án nghệ thuật cống hiến, chương trình hỗ trợ trẻ tự kỷ và dự án AI nhận diện sớm tự kỷ do gia đình triển khai.

Tác phẩm "Tĩnh hương".

Dự án lớn tiếp theo của Chu Nhật Quang là bộ tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, kết hợp kỹ thuật truyền thống và các hình thức thể nghiệm mới.

"Thành công hôm nay không chỉ của riêng tôi mà thuộc về di sản sơn mài Việt Nam và những người đã đồng hành. Khi chúng ta đủ bản lĩnh và sâu sắc, thế giới sẽ lắng nghe", họa sĩ Chu Nhật Quang khẳng định.