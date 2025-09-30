Ngày 30/9, Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 (2025) do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) công bố danh sách 11 đề cử chính thức trên bốn hạng mục: Giải thưởng Lớn, Giải Tác phẩm, Giải Việc làm và Giải Ý tưởng.

Trong hạng mục Giải Tác phẩm, đáng chú ý là đề cử dành cho loạt tranh sơn mài của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang tại 2 triển lãm Dấu thiêng (tháng 10/2024, Hoàng thành Thăng Long) và Mùa xuân độc lập (8/2025, Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Tác phẩm "Mùa xuân dân tộc".

Nếu Dấu thiêng tập trung khai thác chiều sâu di sản văn hóa, thì Mùa xuân độc lập tái hiện những mốc son lịch sử dân tộc gắn với Hà Nội trong hai cuộc kháng chiến. Trong tranh của Chu Nhật Quang, người xem dễ dàng nhận ra những biểu tượng quen thuộc của Thăng Long - Hà Nội như: tháp Rùa, Hoàng thành, Văn Miếu, chùa Một Cột… nhưng dưới ánh sơn mài lại hiện lên với sức gợi mới mẻ, chan chứa tình cảm.

Chu Nhật Quang cho biết: "Tôi muốn dựng một cây cầu nối hiện tại với quá khứ, để đối thoại với lịch sử và văn hóa bằng ngôn ngữ hội họa của mình. Hà Nội là nơi tôi sinh ra, là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng hành trình sáng tạo".

Bên cạnh Chu Nhật Quang, hạng mục Giải Tác phẩm còn có các đề cử: loạt tranh Xuống phố của họa sĩ Phạm Bình Chương, sách Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp (TS-KTS Trần Quốc Bảo, NXB Thế giới) và nhạc kịch Lửa từ Đất (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam).

Sách Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp.

Giải Việc làm có 3 đề cử: Bước đầu hồi sinh sông Tô Lịch, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - công trình quy mô lớn, kỷ lục về tiến độ, Tu bổ hai bức phù điêu ngoài trời tại phố Hàng Lọng (phường Cửa Nam).

Giải Ý tưởng có 3 đề cử: Chỉnh trang, mở rộng không gian cộng đồng quanh Hồ Gươm, Hoạt động tôn vinh đạo học, hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026), Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa - nghệ thuật tại Quảng An (Tây Hồ).