Triển lãm của nhóm 5 họa sĩ vừa diễn ra tại Hội Mỹ thuật TPHCM. Họ chọn tựa đề là Hiểu cảnh, nghĩa là hiểu thấu cảnh.

Mỗi người đến với hội họa bằng một xúc cảm khác nhau nhưng cùng hội tụ để tạo thành một mạch cảm xúc chung.

Không gian triển lãm.

Mỗi họa sĩ theo đuổi các chủ đề khác nhau. Phạm Hải Âu vẽ lại những cảm xúc khi thực hành âm nhạc dưới vai trò là nhạc sĩ. Quí Phan vẽ những nơi từng đặt chân đến của đất nước.

Trinh Vương chọn khắc họa những thời khắc vàng trong đời sống thường nhật. Lê Trung Hiếu theo đuổi dòng gốm Biên Hòa, họa lại vẽ đẹp của nghệ nhân xưa.

Trong đó, bộ sưu tập của họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ là điểm nhấn. Họa sĩ trưng bày hơn 30 tác phẩm, gồm tranh và đồ gốm, mất hơn 1 năm thực hiện.

Anh chọn mây và sóng - 2 hình ảnh xuyên suốt để phác họa nên những tác phẩm.

Họa sĩ lấy họa tiết mây và sóng biển để thể hiện quan điểm về nhân sinh.

So với 4 họa sĩ khác, Thanh Vũ tự nhận tranh của mình khó hiểu, có phần triết lý. Anh theo đuổi phong cách pha trộn giữa 1 ít ấn tượng và trừu tượng.

Do đó, ở mỗi tác phẩm, anh luôn viết vài dòng chú thích để người xem có thể cảm nhận rõ hơn.

Trong tranh, Thanh Vũ sử dụng yếu tố tâm linh, năng lượng, đậm tinh thần Phật giáo.

Qua bộ sưu tập, họa sĩ muốn nhấn mạnh vào sự quay về bên trong của mỗi người. Anh ví thời gian trong ngày từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn cũng như quãng đường của 1 đời người, phải đi qua sinh - lão - bệnh - tử.

Các tác phẩm bình gốm được trưng bày.

“Con người ta trong cuộc đời sẽ có sự thăng hoa, phú quý về mặt vật chất lẫn tinh thần. Rồi cũng có giai đoạn trầm lặng, thậm chí bầm dập thất bại.

Tôi muốn mỗi người khi xem tranh có thể thả lỏng, nhẹ nhàng đối diện với những vấn đề của mình”, anh chia sẻ.

Chẳng hạn ở tác phẩm về sự ổn định - tương ứng đỉnh cao đời người, anh chọn tông màu pastel xanh và trắng, nhằm nhấn mạnh về điều quý giá nhất là khoảnh khắc “an” trong lòng.

Nhóm 5 họa sĩ trong triển lãm.

Với tranh sơn dầu, nhóm tác giả cũng mong muốn truyền tải được sự mạnh mẽ giàu sức sống, nhiệt huyết cũng như tươi trẻ, bình yên thông qua các tác phẩm.

Với gốm, tác giả còn muốn giữ gìn và phát huy giá trị vẻ đẹp của dòng gốm Biên Hòa xưa.

Họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TPHCM. Từ nhỏ, anh có niềm đam mê lớn với hội họa đặc biệt là sơn dầu.

Vũ quan niệm hội họa cũng là văn hóa và phản ánh đúng tính chất của thời cuộc.

Nguyễn Thanh Vũ bắt đầu vẽ từ năm 2021. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh tự thấy may mắn, biết ơn vì sống được với nghề.

Triển lãm Hiểu cảnh của nhóm họa sĩ kéo dài đến 20/8 tại Hội Mỹ thuật TPHCM.

