Xem LPBank V.League 1 2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Sau 7 vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 5 điểm, đứng thứ 13 trên BXH. Đây rõ ràng là thành tích gây thất vọng các CĐV, nhưng mọi thứ chưa quá tệ với đội bóng áo lính, nếu họ giành chiến thắng ở vòng đấu này trước SLNA.
Ở trận gặp SLNA, đội chủ nhà còn không có sự phục vụ của Paulo Martins do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Thép Xanh Nam Định. Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá cao hơn SLNA về chất lượng đội hình. Vấn đề với Khuất Văn Khang và các đồng đội là phải tận dụng được cơ hội để giải quyết bàn thắng, bên cạnh đó là sự chắc chắn của hàng phòng ngự.
Bên kia chiến tuyến, SLNA có khởi đầu rất ấn tượng tại LPBank V-League 2026/27. Sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ là CLB duy nhất chưa phải nhận thất bại, với 3 chiến thắng và 4 trận hòa, giành 13 điểm để đứng thứ 3 trên BXH. Với phong độ tốt, SLNA tự tin giành điểm tại Hàng Đẫy.
Hai đội thi đấu rất quyết tâm, đặc biệt là Thể Công Viettel muốn giành một chiến thắng sau chuỗi trận gây thất vọng. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể khoan thủng hàng phòng ngự đối phương và đành chấp nhận hòa 0-0. Đây là trận đấu thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường đội bóng áo lính không thắng.
90+3
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.
86'
Nguyên Hoàng sút phạt đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Thể Công Viettel.
71'
Hai đội đang thi đấu rất bế tắc. SLNA lùi về phần sân nhà để phòng ngự, quyết giành 1 điểm.
61'
Triệu Việt Hưng có khoảng trống, anh tung ra cú dứt điểm căng nhưng không thắng được thủ thành Văn Việt của SLNA.
50'
Hai đội vẫn không tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+2
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.
43'
Guiherme đón bóng của Văn Lắm trong vòng cấm, dứt điểm 2 lần liên tiếp và đã đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
39'
Doãn Ngọc Tân dứt điểm căng khiến thủ môn Văn Việt của SLNA không thể bắt dính. Khuất Văn Khang lao vào đá bồi nhưng không thể thành bàn.
37'
Cầu thủ 2 đội vừa có tình huống lao vào nhau khiến bầu không khí trở nên rất căng thẳng.
35'
HLV Văn Sỹ Sơn phản ứng rất quyết liệt sau khi học trò của mình bị Doãn Ngọc Tân phạm lỗi ở giữa sân.
26'
Hoàng Khanh thực hiện cú đá phạt ở góc hẹp nhưng thủ môn Văn Bình của SLNA đã thi đấu tập trung.
20'
Hai đội đang tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và chưa tạo ra được những tình huống nguy hiểm.
12'
Các cầu thủ đội chủ nhà đang thi đấu rất cố gắng nhưng chưa thể xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức tốt của SLNA.
6'
Khuất Văn Khang thực hiện quả đá phạt đưa bóng đi thẳng về phía khung thành SLNA nhưng không gây ra nguy hiểm.
5'
Trong những phút đầu trận, Thể Công Viettel là đội chủ động chơi tấn công.
19h15
Trận đấu bắt đầu.
18h25
Đội hình xuất phát CLB SLNA:
18h20
Đội hình xuất phát CLB Thể Công Viettel:
18h15
SLNA có khởi đầu rất ấn tượng tại LPBank V-League 2026/27. Tuy nhiên, để tiếp tục kéo dài thành tích bất bại là một nhiệm vụ rất khó khăn với đội khách.
18h05
Thể Công Viettel đã trải qua 10 trận liên tiếp không biết thắng trên mọi đấu trường, khiến đội bóng này phải nói lời chia tay với HLV Popov. Trợ lý Guilherme Almeida được giao nhiệm vụ tiếp quản chiếc "ghế nóng", nhưng trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng 7 cho thấy nhà cầm quân này vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
18h00
Thể Công Viettel bước vào vòng 8 với thành tích khá ảm đạm. Sau 7 vòng đấu, đội bóng áo lính mới giành được 5 điểm, đứng thứ 13 trên BXH. Kết quả này rõ ràng không tương xứng với tham vọng cũng như chất lượng đội hình của một trong những CLB giàu truyền thống tại V-League.