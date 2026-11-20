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Sau 7 vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 5 điểm, đứng thứ 13 trên BXH. Đây rõ ràng là thành tích gây thất vọng các CĐV, nhưng mọi thứ chưa quá tệ với đội bóng áo lính, nếu họ giành chiến thắng ở vòng đấu này trước SLNA.

Ở trận gặp SLNA, đội chủ nhà còn không có sự phục vụ của Paulo Martins do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Thép Xanh Nam Định. Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá cao hơn SLNA về chất lượng đội hình. Vấn đề với Khuất Văn Khang và các đồng đội là phải tận dụng được cơ hội để giải quyết bàn thắng, bên cạnh đó là sự chắc chắn của hàng phòng ngự.

Bên kia chiến tuyến, SLNA có khởi đầu rất ấn tượng tại LPBank V-League 2026/27. Sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ là CLB duy nhất chưa phải nhận thất bại, với 3 chiến thắng và 4 trận hòa, giành 13 điểm để đứng thứ 3 trên BXH. Với phong độ tốt, SLNA tự tin giành điểm tại Hàng Đẫy.

Hai đội thi đấu rất quyết tâm, đặc biệt là Thể Công Viettel muốn giành một chiến thắng sau chuỗi trận gây thất vọng. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể khoan thủng hàng phòng ngự đối phương và đành chấp nhận hòa 0-0. Đây là trận đấu thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường đội bóng áo lính không thắng.