U17 Việt Nam chính thức bước vào hành trình FIFA U17 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11, mở màn thử thách lớn tại sân chơi thế giới.
Ngày 20/11, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với tám trận đấu thuộc vòng bảng. Tâm điểm là màn ra quân của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ lúc 20h00 (giờ Việt Nam).
Đây được xem là thử thách lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland khi đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Âu, sở hữu nhiều tài năng trẻ chất lượng.
Dù bị đánh giá thấp hơn, U17 Việt Nam được kỳ vọng thi đấu tự tin, tận dụng cơ hội để tạo bất ngờ trong trận mở màn.
Cùng bảng G, U17 Mali gặp New Zealand lúc 20h30.
Các trận đáng chú ý khác gồm Tây Ban Nha gặp Trung Quốc (21h00), Italy đối đầu Jamaica (22h00) và Senegal chạm trán Croatia (22h30).
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