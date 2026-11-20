Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 - Cập nhật liên tục và chính xác bảng xếp hạng vòng chung kết U17 World Cup được tổ chức tại Qatar, từ ngày 19/11 đến 13/12/2026.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Qatar 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 U17 Hy Lạp 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 U17 Ai Cập 1 0 0 1 1 2 − 1 0 4 U17 Panama 1 0 0 1 0 2 − 2 0 Bảng B Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Hàn Quốc 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 U17 Ecuador 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 U17 New Caledonia 1 0 0 1 0 1 − 1 0 4 U17 Uganda 1 0 0 1 0 3 − 3 0 Bảng C Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Mozambique 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 U17 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 U17 Argentina 1 0 0 1 0 2 − 2 0 4 U17 Đan Mạch 1 0 0 1 0 4 − 4 0 Bảng D Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Pháp 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 U17 Uruguay 1 1 0 0 3 2 +1 3 3 U17 Saudi Arabia 1 0 0 1 2 3 − 1 0 4 U17 Haiti 1 0 0 1 1 3 − 2 0 Bảng E Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Ý 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Bờ Biển Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng F Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng G Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng H Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng I Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 CH Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng J Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng K Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng L Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0

U17 World Cup 2026 áp dụng thể thức mới với 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt.

Sau vòng bảng, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand. Thứ hạng các đội được xác định dựa trên điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng và những tiêu chí phụ theo quy định FIFA.

Việc mở rộng số đội tham dự giúp U17 Việt Nam có thêm cơ hội vượt qua vòng bảng, ngay cả khi chỉ đứng thứ ba.

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