Sự kết hợp từ những đóa Sơn Trà thanh khiết đầu mùa cùng trà và sữa thơm béo

Thưởng thức 3 tầng hương: Hoa - Trà - Sữa

Sơn Trà Sữa Nguyên Vị và Sơn Trà Sữa Đỉnh Tuyết là hai tuyệt phẩm thơm ngon cho mùa hoa Sơn Trà nở rộ tại Shuyi Việt Nam.

Với sự kết hợp tinh tế của 3 tầng hương: Hoa, Trà và Sữa, Shuyi mong muốn mang đến cho bạn một trải nghiệm thưởng thức trà sữa không chỉ ngon miệng mà còn đánh thức mọi giác quan. Hương trà êm dịu, vị sữa nhẹ nhàng quyện cùng mùi thơm hoa Sơn Trà thoang thoảng. Tất cả gói gọn trong hai phiên bản đặc sắc là Sơn Trà Sữa Nguyên Vị và Sơn Trà Sữa Đỉnh Tuyết.

Sơn Trà Sữa Nguyên Vị - Nhẹ nhàng như một chiều hè

Là phiên bản thuần khiết trong bộ đôi thức uống lần này, Sơn Trà Sữa Nguyên Vị mang lại cảm giác như đang dạo bước trong một khu vườn hoa Camellia đầu mùa. Trà sữa béo nhẹ, thơm dịu, lan tỏa vị thanh mát ngay từ ngụm đầu tiên. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thức uống nhẹ nhàng, vừa đủ để thư giãn mà vẫn đọng lại dư vị nhớ mãi, thì đây chính là lựa chọn lý tưởng.

Sơn Trà Sữa Nguyên Vị với vị trà sữa béo nhẹ tinh tế cùng hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa ngay từ ngụm đầu tiên

Sơn Trà Sữa Đỉnh Tuyết - Mượt mà và tròn vị

Sơn Trà Sữa Đỉnh Tuyết là phiên bản “nâng cấp” của Sơn Trà Sữa Nguyên Vị, với điểm nhấn là lớp kem đỉnh tuyết mịn màng phủ bên trên. Cảm giác mượt mà của trà sữa xen lẫn chút vị béo của lớp kem tạo nên một bản hòa âm hoàn hảo. Mỗi ngụm như đánh thức mọi vị giác, khiến bạn không thể không yêu từ lần đầu nhấp môi.

Sơn Trà Sữa Đỉnh Tuyết là phiên bản nâng cấp từ Sơn Trà Sữa Nguyên Vị có thêm lớp kem đỉnh tuyết mịn màng

Một mùa trà mới đã gõ cửa

Tại Shuyi, mỗi mùa đều là một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hương vị và cảm xúc. Và mùa hè năm nay, Shuyi mong rằng hoa Sơn Trà Camellia sẽ mang đến cho bạn một cảm giác thật nhẹ tênh, thật mát lành như một bản tình ca mùa hạ dịu dàng.

Sơn Trà Sữa Nguyên Vị và Sơn Trà Sữa Đỉnh Tuyết đã có mặt tại tất cả các cửa hàng Shuyi trên toàn quốc từ 18/7/2025.

