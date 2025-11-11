Quốc hội chiều nay thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Nhiều đại biểu cho rằng, công tác phòng, chống ma túy cần chuyển trọng tâm từ “chống” sang “phòng”, chú trọng giáo dục, cảm hóa và hỗ trợ người nghiện làm lại cuộc đời.

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chánh án TAND TP Hà Nội nhận định, trước đây, chính sách chủ yếu thiên về “chống”, tức là xử lý hành vi vi phạm sau khi phát hiện, trong khi công tác tuyên truyền, giáo dục và các biện pháp cai nghiện còn hạn chế.

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (đoàn Hà Nội). Ảnh: Như Ý

Ông đánh giá cao dự thảo luật lần này nhưng cũng nêu băn khoăn. Cụ thể, tại Điều 28 về thời hạn và quy trình cai nghiện, người nghiện lần đầu cai 24 tháng, người tái nghiện từ lần hai trở lên cai 36 tháng. Ông Chính cho rằng, việc ấn định mốc thời gian này chưa có căn cứ rõ ràng.

“Mục tiêu là giúp người nghiện khỏi hẳn, mà mỗi người có cơ địa khác nhau. Có thể cần quy định linh hoạt hoặc nêu rõ 'đến khi người nghiện khỏi hẳn' thay vì ràng buộc cứng thời hạn 24 hay 36 tháng", ông Chính cho hay.

Phòng, chống ma túy bằng đạo đức, lòng nhân ái

Đại biểu Lê Nhật Thành (đoàn Hà Nội) phản ánh nhiều khó khăn của lực lượng công an cấp xã trong việc quản lý người nghiện. Hiện có nhiều nhóm đối tượng khác nhau (người cai nghiện tự nguyện, người điều trị bằng thuốc thay thế, người bị quản lý sau cai) thường xuyên thay đổi nơi cư trú, thậm chí không có nơi ở ổn định. “Thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ khiến họ dễ tái sử dụng ma túy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác”, ông Thành nói.

Ông đề xuất quy định nếu người đang cai nghiện bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sau khi chấp hành xong án tù, nếu thời gian tù ngắn hơn thời gian cai nghiện còn lại thì vẫn phải tiếp tục cai nghiện và quản lý sau cai. Ngược lại, nếu thời gian tù dài hơn thì được đình chỉ. Thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành án phạt tù cần được trừ vào thời gian cai nghiện để bảo đảm công bằng.

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, dự luật cần quy định rõ hơn trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và cộng đồng trong hỗ trợ người nghiện, vì đây là “3 môi trường phòng ngừa từ gốc”.

Ông nhận định, quy định thời hạn cai nghiện 24-36 tháng có thể gây khó cho nhiều địa phương do chi phí xã hội lớn, ảnh hưởng cơ hội việc làm và tâm lý người nghiện. Vì vậy, cần cho phép điều chỉnh linh hoạt theo mức độ lệ thuộc và kết quả đánh giá y tế, tâm lý.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đại biểu đoàn Hà Nội) cho rằng, luật pháp không chỉ là công cụ quản lý mà còn là phương tiện cảm hóa con người, giúp người lầm lỡ trở lại với lối sống nhân ái, thiện lương.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: Như Ý

“Cuộc chiến phòng, chống ma túy là cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, khốc liệt. Kẻ thù không chỉ là tội phạm ma túy, mà còn là sự cám dỗ và yếu đuối trong lòng mỗi con người. Muốn chiến thắng, phải kết hợp giữa sức mạnh pháp luật và sức mạnh đạo đức”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng đề nghị dự luật nhấn mạnh hơn yếu tố phòng ngừa - người chưa nghiện thì không sa ngã, người đã nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời. Theo đó, cần bổ sung quy định về trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội trong công tác tuyên truyền, cảm hóa người nghiện; khuyến khích các mô hình “xóm không ma túy”, “gia đình an lạc”.

Hòa thượng cũng kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cụ thể như đào tạo nghề, cho vay vốn, tạo việc làm và khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện; đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý để các tổ chức xã hội tham gia sâu hơn vào giáo dục đạo đức, kỹ năng sống.

“Muốn đẩy lùi ma túy, không thể chỉ dựa vào rào chắn pháp luật, mà phải gieo vào lòng người niềm tin, tình thương và nghị lực sống”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.