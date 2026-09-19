Tham dự Đại hội có Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam (GHPGVN), bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cùng đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Bảo

Sau hợp nhất, Ban Trị sự giáo GHPGVN tỉnh Lào Cai Lào Cai đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, thống nhất phương thức điều hành và triển khai các hoạt động Phật sự trên tinh thần kế thừa, đoàn kết và phát triển. Hoạt động Phật sự tại các cơ sở tự viện ngày càng đi vào nền nếp; công tác tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội… có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 với 45 thành viên. Ảnh: Trọng Bảo

Nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân". Tăng cường đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội; tiếp tục thực hiện phương châm "Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội"; xây dựng Ban Trị sự phát triển, đồng hành cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bô trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh Trọng Bảo

Tại Đại hội, các đại biểu đã suy cử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 với 45 thành viên; trong đó có 19 vị trong Ban thường trực. Hòa thượng Thích Thanh Điện tiếp tục được tín nhiệm làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai.

Tại Đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba. Hòa thượng Thích Thanh Điện, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Lào Cai được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì; Thượng tọa Thích Minh Huy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Hai cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo …