Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (cầm bức khánh bên trái) , Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN trao tặng bức khánh "Phật sự viên thành" tới Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Giác Nghi đón nhận. Ảnh: Đăng Huy

Trong 2 ngày 19 và 20/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Cà Mau đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo tại đại hội, Cà Mau có 202 cơ sở tự viện gồm chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường... với tổng số chư tăng ni là 935 vị.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đăng Huy

Nhiệm kỳ qua, cùng với các hoạt động phật sự, GHPGVN tỉnh Cà Mau đã tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội như hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương, cầu và đường nông thôn, nuôi dạy trẻ mồ côi, chăm lo người già neo đơn, tổ chức bếp ăn tình thương, phiên chợ 0 đồng… với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau xác định hiện đại hóa quản trị hành chính, nâng cao chất lượng nguồn lực, giữ vững bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam và tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh hội nhập số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đăng Huy

Tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, củng cố, phát huy vai trò của từng thành viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với phật tử; sống hài hòa, đoàn kết, hòa hợp theo đúng tinh thần của Phật giáo.

Đại hội suy cử Ban trị sự nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 95 vị do Thượng tọa Thích Giác Nghi làm Trưởng Ban. Ảnh: Đăng Huy

Ông Hồ Thanh Thủy mong muốn GHPGVN tỉnh Cà Mau phát huy vai trò tiên phong trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội. Đây không chỉ là thế mạnh mà còn là dấu ấn nổi bật của Phật giáo Cà Mau trong nhiều năm qua.

“Tỉnh rất mong Ban Trị sự tiếp tục đồng hành cùng địa phương chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, hỗ trợ giáo dục, y tế cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở...”, ông Hồ Thanh Thủy nhấn mạnh.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng đồng hành cùng tỉnh Cà Mau thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nhiệm kỳ 2026 – 2031, với số tiền 400 tỷ đồng. Ảnh: Đăng Huy

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã trao bảng tượng trưng đồng hành cùng tỉnh Cà Mau thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số tiền 400 tỷ đồng.

Trung ương GHPGVN đã tặng bằng tuyên dương công đức các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của Giáo hội. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.