Sáng ngày 11/8, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tham dự đại hội.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung dự Đại hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Đại hội diễn ra với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, đánh dấu bước phát triển mới sau khi tổ chức Phật giáo của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình được hợp nhất.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, cho biết việc hợp nhất là bước ngoặt lịch sử quan trọng.

Theo Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, đây không chỉ là sự thống nhất về tổ chức theo địa giới hành chính mà còn tạo nên sự cộng hưởng về tinh thần, nguồn lực của tăng ni, phật tử ba vùng đất, mở ra chặng đường phát triển mới.

Sau hợp nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ có lực lượng tăng ni đông đảo, tín đồ rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hoằng dương Phật pháp và phát huy vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, truyền thông, từ thiện xã hội và kinh tế - tài chính.

Nổi bật là công tác từ thiện, an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2022-2026, tổng giá trị tiền và hiện vật dành cho các hoạt động này đạt 89,4 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức với sự tham dự của 550 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sớm phổ biến, đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn; tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, phụng sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Ban Trị sự cần đổi mới tư duy, phương thức điều hành; đề cao Hiến chương, Quy chế và kỷ cương Giáo hội. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, từng bước hiện đại hóa công tác quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho 7 cá nhân.

Dịp này, Thủ tướng tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích trong hoạt động Phật sự và công tác xã hội. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng bằng khen cho 7 cá nhân.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 89 thành viên. Thượng tọa Thích Minh Nghiêm tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban Trị sự.