Kết nối bảo hiểm quốc tế, tối ưu quyền lợi người bệnh

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước và quốc tế, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn luôn chú trọng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng một hành trình chăm sóc toàn diện nhằm nâng tầm trải nghiệm khám và điều trị, thông qua việc triển khai nhiều dịch vụ mới giúp người bệnh an tâm điều trị.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn hiện là đơn vị kết nối trực tiếp với nhiều đối tác bảo hiểm và tổ chức quản lý bồi thường (TPA) uy tín, triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế..

Đồng thời, các thủ tục quy trình được tiến hành một cách minh bạch, thuận tiện và nhanh chóng. Hành trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị được vận hành, kết nối một cách xuyên suốt, liền mạch, với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên y tế.

Hiện tại, bệnh viện đang phối hợp triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí quốc tế cùng các đơn vị uy tín. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ liên tục mở rộng và cập nhật danh sách các đối tác bảo hiểm uy tín trong và ngoài nước, nhằm đa dạng hóa lựa chọn và tối ưu trải nghiệm cho khách hàng.

Phạm vi quyền lợi bảo lãnh viện phí quốc tế cũng được áp dụng linh hoạt theo từng gói bảo hiểm, với đa dạng các danh mục như: Điều trị nội trú và ngoại trú; Cấp cứu; Nha khoa; Các dịch vụ tại khu điều trị quốc tế cùng nhiều quyền lợi khác theo chính sách của từng đối tác bảo hiểm.

Không gian khám chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế

Lấy người bệnh làm trung tâm và kiên định với tinh thần “Tận tâm chăm sóc”, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mới của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều khu vực chức năng được đầu tư, nâng cấp với diện mạo hiện đại, kết hợp quy trình vận hành thông minh, hướng đến môi trường khám chữa bệnh tiện nghi và thân thiện.

Theo đó, khách hàng có thể an tâm thăm khám và chăm sóc sức khỏe trong môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế ACHS – chứng nhận uy tín của Hội đồng Úc về Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe, được áp dụng trên toàn hệ thống bệnh viện.

Đồng thời, khu khám quốc tế được thiết kế đặc biệt giúp tối ưu hóa trải nghiệm điều trị với các tiện ích nâng cao, phù hợp với những khách hàng đề cao sự riêng tư, quy trình nhanh chóng và mong muốn dịch vụ chăm sóc điều trị cá nhân hóa theo tình trạng sức khỏe. Tại khu vực này, đội ngũ bác sĩ chuyên gia; nhân viên y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ thủ tục bảo hiểm nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

Ngoài việc hợp tác với các đối tác quốc tế, bệnh viện còn hợp tác với hơn 40 đối tác bảo hiểm trong nước, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của khách hàng.

Đặc biệt, từ ngày 01/7/2026, khách hàng đến khám ngoại trú sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi được hưởng. Các trường hợp bệnh lý đặc biệt quy định hưởng 100% trước đây vẫn được duy trì nguyên vẹn. Điều này giúp người dân dễ dàng và tiết kiệm chi phí khi đến thăm khám tại bệnh viện.

Đầu tư phòng mổ thông minh, nâng cao năng lực phẫu thuật chuyên sâu

Song song với việc hoàn thiện dịch vụ và nâng cấp không gian khám chữa bệnh, bệnh viện tiếp tục chú trọng đầu tư hạ tầng, công nghệ nhằm nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu.

Mới đây, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ chính thức đưa vào hoạt động hệ thống phòng mổ thông minh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Điều này khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh tại Việt Nam.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình phòng mổ thông minh, tích hợp đồng bộ các thiết bị phẫu thuật hiện đại, hệ thống kiểm soát luồng khí, hệ thống theo dõi thời gian thực và các công cụ điều phối kỹ thuật số. Mô hình này hỗ trợ đội ngũ chuyên môn thực hiện nhiều loại phẫu thuật phức tạp với độ chính xác, tính ổn định và hiệu quả phối hợp cao hơn.

Hệ thống này phục vụ cho các chuyên khoa trọng điểm gồm chấn thương chỉnh hình, ngoại tổng quát, sản phụ khoa và tim mạch, góp phần giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu ngay gần nơi sinh sống.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn là cơ sở y tế tin cậy trong hệ thống y tế TP.HCM với trang bị hệ thống MRI 3.0 Tesla và hệ thống DSA tiên tiến, trạm cấp cứu vệ tinh 115, dịch vụ vận chuyển cấp cứu 0 đồng dành cho người dân sinh sống trên địa bàn. Liên hệ tư vấn: 18006381 Địa chỉ: 60-60A (số mới 295) Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

(Nguồn: Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn)