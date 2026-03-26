Phòng mổ mới được xây dựng theo mô hình phòng mổ thông minh, tích hợp đồng bộ các thiết bị phẫu thuật hiện đại, hệ thống kiểm soát luồng khí, hệ thống theo dõi thời gian thực và các công cụ điều phối kỹ thuật số. Mô hình này có thể hỗ trợ đội ngũ chuyên môn thực hiện nhiều loại phẫu thuật phức tạp với độ chính xác, tính ổn định và hiệu quả phối hợp cao hơn.

Phòng mổ phục vụ các chuyên khoa trọng điểm gồm Chấn thương Chỉnh hình, Ngoại Tổng quát, Sản Phụ khoa và Tim mạch, góp phần giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu.

Phòng mổ thông minh mới tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Ảnh: HM

Nâng cao an toàn phẫu thuật và hiệu quả điều trị

Theo đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ, phòng mổ được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, với trọng tâm là kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh. Hệ thống kiểm soát luồng khí tiên tiến góp phần giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, đồng thời duy trì môi trường phẫu thuật an toàn và ổn định.

Bên cạnh đó, không gian phòng mổ được thiết kế tối ưu với hệ thống tay treo phẫu thuật gắn trần và các thiết bị tích hợp, giúp sắp xếp trang thiết bị gọn gàng, hợp lý, dễ tiếp cận và hỗ trợ ê kíp phẫu thuật thao tác thuận lợi hơn. Cách bố trí này góp phần giảm gián đoạn trong quá trình phẫu thuật và cải thiện quy trình phối hợp trong phòng mổ.

Phòng mổ được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt với trọng tâm là kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh. Ảnh: HM

Hệ thống cũng hỗ trợ nhiều cấu hình phẫu thuật khác nhau, cho phép các ê kíp nhanh chóng thích ứng với từng loại ca mổ. Đồng thời, hệ thống theo dõi thời gian thực cung cấp liên tục các dữ liệu lâm sàng quan trọng của người bệnh, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định chuyên môn chính xác và phù hợp hơn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Thúc đẩy phối hợp chuyên môn và đào tạo liên tục

Phòng mổ thông minh được trang bị các tính năng kết nối số, cho phép quan sát liên tục, chia sẻ kiến thức và phối hợp chuyên môn từ xa. Đây là nền tảng hỗ trợ đào tạo, cập nhật chuyên môn và thúc đẩy cải tiến liên tục trong thực hành lâm sàng trên toàn hệ thống Hoàn Mỹ.

Bác sĩ Faizal Kassim, Giám đốc Y khoa Hệ thống Hoàn Mỹ cho biết: “Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên sâu chất lượng cao, Hoàn Mỹ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và công nghệ theo các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có phòng mổ mới tại Hoàn Mỹ Sài Gòn. Việc kết hợp công nghệ tiên tiến với các tiêu chuẩn lâm sàng chặt chẽ giúp đội ngũ chuyên môn thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp một cách an toàn, hiệu quả hơn, qua đó góp phần cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh.”

Việc đưa vào hoạt động phòng mổ thông minh mới là một phần trong chiến lược đầu tư của Hoàn Mỹ nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, mở rộng năng lực chuyên môn và nâng cao chất lượng điều trị trên toàn hệ thống. Những nỗ lực này hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn và dễ tiếp cận đến với nhiều cộng đồng hơn trên khắp Việt Nam.

(Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ)