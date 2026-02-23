Ngày 23/2, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công cho người đàn ông 38 tuổi bị đâm thủng tim. Cụ thể, tối 13/2 (26 Tết), bệnh nhân N.V.T (38 tuổi) được chuyển đến bệnh viện sau khi bị đâm vào ngực. Khi nhập viện, anh T. trong tình trạng choáng nặng, huyết áp tụt sâu, nguy cơ ngưng tim bất cứ lúc nào.

Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp chẩn đoán bệnh nhân bị thủng tim, một trong những cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm nhất. Ê-kíp cấp cứu đã chỉ định phẫu thuật ngay lập tức, đồng thời hội chẩn từ xa với BS.CKII Lê Ngọc Hà - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp để thống nhất phương án xử trí. Sau đó, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng tâm thất phải, gây chảy máu ồ ạt. Ê-kíp nhanh chóng khâu cầm máu, kiểm soát tổn thương và từng bước ổn định huyết động cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát tại Khoa Gây mê Hồi sức và Khoa Ngoại tổng hợp. Huyết áp dần ổn định, các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân hồi phục tốt và chuẩn bị được xuất viện.

Bác sĩ Hà cho biết: "Vết thương đâm vào ngực là cực kỳ nguy hiểm, có thể xuyên thủng tim hoặc mạch máu lớn, gây mất máu ồ ạt chỉ trong thời gian rất ngắn. Nếu không phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao".

Các chuyên gia khuyến cáo khi gặp chấn thương vùng ngực, người dân cần đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự xử lý hoặc chần chừ, vì mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa sống còn.