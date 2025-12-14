Ngày 13/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Người đàn ông bị đột quỵ não, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, thở theo bóp bóng qua ống nội khí quản. Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị, hồi sức và áp dụng các biện pháp chuyên môn cao nhất, tình trạng người bệnh không có dấu hiệu cải thiện.

Nhận định đây là trường hợp có khả năng chết não cao, các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình về việc hiến tạng để cứu được nhiều người. Đứng trước nỗi đau quá lớn, gia đình đã có một quyết định cao cả: Đồng ý hiến tạng để sự sống được tiếp nối, hồi sinh nhiều cuộc đời mới.

Ê-kíp phẫu thuật cúi đầu tri ân người bệnh hiến tạng trước khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Sau khi có kết quả đánh giá chết não, bệnh viện đã phối hợp với gia đình người bệnh và cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng hội chẩn để lựa chọn người bệnh phù hợp.

Kết quả, 2 quả thận được ghép cho 2 người bệnh suy thận mạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Công tác chuẩn bị cho ca lấy và ghép thận được các ê-kíp triển khai nghiêm túc, khẩn trương theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất. Đây là trường hợp hiến tạng từ người cho chết não thứ 2 được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong năm 2025, đồng thời là ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 7 tính từ năm 2024 đến nay.

Phút 89, ca hiến tạng cứu 6 người phải dừng lại bởi câu nói ‘không đồng ý’ Gần 100 y bác sĩ trắng đêm chuẩn bị hành trình "chuyển giao sự sống" từ 1 người chết não hiến đa tạng cho 6 người khác. Nhưng đến phút 89, do một người thân của bệnh nhân đột ngột không đồng ý, mọi công sức chuẩn bị tan biến trong lặng lẽ.

Từ ca hiến tạng người chết não dừng ở phút 89, ai được quyền nói không đồng ý? Một ca chuẩn bị lấy - ghép đa tạng mới đây phải dừng lại ở phút 89 bởi câu nói "không đồng ý", đặt ra nhiều câu hỏi về việc ai thực sự có quyền quyết định hiến tạng khi người bệnh rơi vào tình trạng chết não.