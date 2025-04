Ngày 24/4 (giờ địa phương) tại Tòa án thuộc Khu tư pháp số 9 Quận Orange (bang Florida, Mỹ), phiên tiền xét xử vụ ca sĩ Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm cắp vặt diễn ra theo lịch ấn định.

Buổi này, Lynda Trang Đài vắng mặt, luật sư đại diện Josephine Arroyo nộp đơn xin hoãn phiên xử sơ thẩm từ khoảng ngày 12 - 16/5 sang ngày 22/7 và được thẩm phán chấp thuận.

Ngoài ra, ông Josephine cũng thông báo từ bỏ quyền xét xử nhanh - quyền cho phép bị cáo được đưa ra xét xử trong một thời gian hợp lý sau khi bị buộc tội nhằm tránh việc bị giam giữ hoặc bị treo cáo buộc quá lâu mà không có kết luận.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: NVCC

Phía công tố viên xác nhận đã gửi danh sách nhân chứng có liên quan vụ án cho phía Lynda Trang Đài theo quy định pháp luật.

Ngày 5/1 tại Orlando (Florida, Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ do lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) ra khỏi cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia mà không thanh toán.

Lynda Trang Đài được đưa đến nhà giam ở Hạt Orange. Ngày 6/1, chị đóng 1.000 USD (25 triệu đồng) chi phí bảo lãnh và được tại ngoại.

Chia sẻ thêm với VietNamNet, một luật sư xin giấu tên nhận định phía ca sĩ Lynda Trang Đài đang dùng những quyền hợp pháp để kéo dài thời gian của vụ án. "Động thái này rất bình thường trong kiện tụng. Có nhiều khả năng như luật sư đang thương lượng với công tố viên để giải quyết hoặc dàn xếp kết quả vụ án; hoặc đơn giản là cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu, nhân chứng...", người này cho hay.

Mi Lê