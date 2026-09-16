Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh (áo xanh) chủ trì cuộc họp

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số cho biết, các nhiệm vụ về nghiệp vụ, tạo lập dữ liệu, phát triển nền tảng và chuẩn bị kết nối, chia sẻ dữ liệu đang được triển khai song song.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành các quyết định quy định danh mục hạng mục dữ liệu, phân công trách nhiệm quản lý, thu thập, tạo lập và cập nhật dữ liệu. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện từ điển dữ liệu, xác định phạm vi dữ liệu mở và hướng dẫn địa phương nhập liệu.

Nền tảng thu thập dữ liệu dân tộc tại địa chỉ dldt.bdttg.gov.vn tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ các vụ, đơn vị và địa phương thu thập, tạo lập dữ liệu.

Theo báo cáo cập nhật của đơn vị đồng hành, đến ngày 15/9 đã có 10/15 nhóm dữ liệu được triển khai chức năng tạo lập trên nền tảng; 3.555 yêu cầu đăng ký tài khoản đã được phê duyệt và cấp, tăng 1.379 tài khoản so với tuần trước.

Một số nhóm dữ liệu đã ghi nhận kết quả cụ thể. Trong đó, dữ liệu thông tin về dân tộc thiểu số đã có hồ sơ đặc điểm của 53 dân tộc thiểu số để tiếp tục rà soát, hoàn thiện; 11/34 địa phương đã cập nhật 678 hồ sơ Người có uy tín; dữ liệu chính sách dân tộc đã cập nhật 211 văn bản; dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã cập nhật 12 nhiệm vụ; dữ liệu trả lời kiến nghị cử tri, đại biểu Quốc hội và địa phương đã cập nhật 20 văn bản với 106 kiến nghị kèm theo.

Đối với dữ liệu phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, hệ thống đã cập nhật dữ liệu của 15 tỉnh cùng thông tin phân định xã, thôn theo phạm vi hiện có. Dữ liệu học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã được rà soát, xác nhận đủ điều kiện chia sẻ; phương án đối soát thông tin định danh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang tiếp tục được hoàn thiện.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu, ngày 10/9, các bên đã xác nhận kết quả kiểm thử truyền, nhận dữ liệu trên môi trường kiểm thử của Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Hai nhóm dữ liệu đã truyền thử thành công gồm thông tin chung về DTTS và phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các đơn vị hiện tập trung hoàn thiện phạm vi chia sẻ, rà soát dữ liệu, quy trình phê duyệt và ký số để chuyển từ kết nối thử sang chia sẻ chính thức.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc

Bảo đảm chất lượng, tính pháp lý của Cơ sở dữ liệu về dân tộc

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi những yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ đối với 2 nhóm dữ liệu chia sẻ đợt đầu. Trong đó, dữ liệu phải được làm sạch, đầy đủ trường thông tin, được đơn vị tạo lập phê duyệt và ký số theo từng bản ghi; đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án ký số tập trung khi truyền dữ liệu. Việc đăng nhập một lần bằng VNeID sẽ được bổ sung sau, phù hợp với lộ trình phối hợp kỹ thuật.

Các báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn cần xử lý sớm. Tiến độ tạo lập dữ liệu tại địa phương chưa đồng đều; một số nơi vẫn chờ hướng dẫn chính thức về phạm vi dữ liệu, trường thông tin, trách nhiệm của cấp tỉnh, cấp xã và quy trình kiểm tra, xác nhận. Một số chức năng còn phụ thuộc vào việc hoàn thiện đầu vào nghiệp vụ, dữ liệu mẫu hoặc kết nối với các hệ thống hiện có.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng bản ghi mà phải phân biệt rõ dữ liệu đã nhập với dữ liệu đã được kiểm tra, làm sạch, phê duyệt và sẵn sàng chia sẻ.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, mốc thời gian hoàn thành không thay đổi, các đơn vị phải chủ động hơn trong tổ chức thực hiện.

Ngay sau cuộc họp, Vụ Chính sách, Trung tâm Chuyển đổi số và đơn vị đồng hành phải rà soát kỹ tính pháp lý, độ tin cậy của dữ liệu; hoàn thành phê duyệt, ký số và đưa 2 nhóm dữ liệu ưu tiên lên hệ thống, bảo đảm kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trước ngày 20/9.

Đối với các nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng yêu cầu phối hợp ngay với Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi để triển khai, không kéo dài. Với những nhóm đã có module nhưng còn thiếu dữ liệu, Vụ Chính sách chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương cập nhật, đồng thời đề xuất phương án xử lý các vướng mắc vượt thẩm quyền.

Thứ trưởng Thường trực giao Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp với các vụ, đơn vị xác định rõ các mốc hoàn thành, ký xác nhận và kết nối từng nhóm dữ liệu theo hướng cuốn chiếu; đơn vị đồng hành tiếp tục hoàn thiện các module còn lại và bản demo để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét.

Với những nhóm dữ liệu cần phối hợp từ bên ngoài, các đơn vị chủ động tham mưu văn bản gửi cơ quan liên quan, bảo đảm tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc gắn với chất lượng, tính pháp lý và khả năng khai thác thực chất.