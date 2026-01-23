Thông tin tới báo chí sáng 23/1, bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm qua, ngành Dự trữ Nhà nước đã sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, ngành đã chuyển đổi mô hình từ Tổng cục sang Cục, sắp xếp lại hệ thống tổ chức, giảm từ 22 xuống còn 15 Chi cục và tinh gọn các đơn vị chuyên môn còn 7 đầu mối, bảo đảm không gián đoạn nhiệm vụ chính trị.

“Cục đã hoàn thành nhập kho thành công 500.000 tấn lương thực (220.000 tấn theo kế hoạch hằng năm và bổ sung 280.000 tấn nhằm điều chỉnh giá cả mặt hàng lúa gạo trong nước). Đây là con số kỷ lục trong lịch sử ngành Dự trữ Nhà nước”, bà Giang nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính). Ảnh: Nguyễn Lê

Năm 2026, theo kế hoạch xây dựng nhập kho dự trữ lương thực khoảng 420.000 tấn. Trong đó, số lượng nhập đợt 1 cân đối theo ngân sách đang giao là 300.000 tấn, số còn lại sẽ giao theo kế hoạch bổ sung.

Về xuất cấp hàng dự trữ, bà Giang cho biết, trong các đợt mưa lũ, thiên tai xảy ra vừa qua, nhiều trường hợp xuất cấp hàng dự trữ quốc gia ngay trong ngày và đêm, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền trong các đợt hỗ trợ thời gian qua khoảng 2.611 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, tổng giá trị hàng xuất cấp đạt khoảng 2.027 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện xuất cấp 128.954 tấn gạo. Cụ thể, hỗ trợ Tết Nguyên đán 6.040 tấn gạo; hỗ trợ giáp hạt 4.267 tấn gạo; hỗ trợ cứu đói 32 tấn gạo; hỗ trợ thiên tai, mưa lũ 32.259 tấn gạo; hỗ trợ học sinh 85.699 tấn gạo và hỗ trợ trồng rừng là 657 tấn gạo, tổng giá trị khoảng hơn 1.763 tỷ đồng.

Ngoài lương thực, Cục còn cấp phát vật tư, thiết bị giá trị khoảng 261 tỷ đồng cho các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, hỗ trợ 1.271 tấn muối ăn trị giá 2,62 tỷ đồng cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Nhà nước đã tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều luật và văn bản quan trọng như Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời rà soát, xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia.

Đặc biệt, cơ quan này đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Luật đã được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự biểu quyết tán thành.

Theo Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, năm 2026, ngành tiếp tục coi xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật; triển khai Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bảo đảm đủ nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống đột xuất, cấp bách.