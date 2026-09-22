Chiều 21/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đak Đoa cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) quản lý, đào tạo.

Ký kết chuyển giao đội bóng nữ xã Đak Đoa cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai quản lý. Ảnh: Phúc Anh

Việc chuyển giao được thực hiện sau khi đội bóng nữ Đak Đoa giành ngôi Á quân tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 23-29/8 tại tỉnh Lào Cai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc đưa đội bóng về HAGL nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ tiếp cận môi trường tập luyện chuyên nghiệp, bài bản hơn, nâng cao chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu, đồng thời từng bước xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá nữ của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị HAGL xây dựng kế hoạch quản lý, huấn luyện khoa học; đồng thời bảo đảm điều kiện để các cầu thủ vừa học tập, vừa tập luyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phúc Anh

Bên cạnh chuyên môn, câu lạc bộ được đề nghị quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, dinh dưỡng, y tế để các vận động viên yên tâm theo đuổi bóng đá lâu dài.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho biết đội bóng sẽ được phát triển từng bước từ nền tảng bóng đá phong trào, hướng tới môi trường tập luyện thường xuyên, có quản lý và định hướng chuyên môn bài bản.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho tập thể đội bóng nữ xã Đak Đoa. Ảnh: Phúc Anh

Trong giai đoạn đầu, do phần lớn cầu thủ vẫn sinh sống, học tập tại địa phương, HAGL sẽ bố trí phương án tập luyện phù hợp, tạo điều kiện để các em duy trì việc học và gần gũi gia đình.

Đội bóng cũng sẽ được tham gia các giải đấu, trận giao hữu phù hợp để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn.

Theo lãnh đạo HAGL, mục tiêu là từng bước xây dựng đội bóng đủ nền tảng để tham dự giải vô địch quốc gia vào năm 2027.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể đội bóng nữ xã Đak Đoa và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026.

Bình An