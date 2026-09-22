Giây phút các cầu thủ đội bóng đá nữ xã Đak Đoa tỏa sáng tại giải bóng đá nữ các DTTS Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đằng sau khoảnh khắc ấy là hành trình của những người phụ nữ Tây Nguyên vượt qua khó khăn để giữ lửa đam mê với trái bóng.

Sau khi giành ngôi á quân giải bóng đá nữ các DTTS Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, các cầu thủ đội bóng nữ xã Đak Đoa (Gia Lai) lại trở về với buôn làng, nương rẫy, việc học và gia đình.

Vượt định kiến

Từ những con đường đất đỏ Tây Nguyên, những cô gái DTTS tìm thấy niềm vui và đam mê trên sân cỏ. Với họ, trái bóng không chỉ mang đến những phút giây sôi nổi mà còn hiện thực hóa ước mơ đẹp: được khoác lên mình màu áo của đội bóng chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Huấn luyện viên trưởng đội bóng nữ xã Đăk Đoa cho biết, ngày thường, các thành viên đội bóng vẫn gắn bó với vườn cà phê, nương rẫy, gia đình và con nhỏ. Một số cầu thủ còn đang đi học, người ít tuổi nhất mới 14 tuổi. Đội có 16 - 20 thành viên, đa số là người Ba Na, Gia Rai, sinh sống tại xã Đak Đoa. Do ban ngày bận làm việc, đi học, các thành viên tranh thủ tập luyện vào buổi tối, sau khi hoàn thành công việc gia đình.

Thời gian đầu, việc duy trì đội bóng gặp nhiều khó khăn, nhất là sự chưa đồng thuận từ một số gia đình. “Rào cản lớn nhất là có những người chồng không ủng hộ vợ đi đá bóng cũng như định kiến trong làng về bóng đá không dành cho phụ nữ. Để thuyết phục mọi người đồng hành là cả một quá trình”, ông Dũng chia sẻ.

Chị Thươn (áo đỏ) cháy hết mình với đam mê trên sân cỏ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Với chị Thươn, đội trưởng đội bóng nữ xã Đak Đoa, tình yêu bóng đá bắt đầu từ năm lớp 7 qua những trận đấu phong trào trong làng. Dù từng có quan niệm bóng đá không dành cho phụ nữ, chị vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Sau khi nghỉ học để phụ giúp gia đình làm cà phê, chăn bò, chị vẫn tham gia các giải đấu của xã và hướng dẫn phụ nữ, trẻ em trong làng tập luyện.

Năm 2016, chị được huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng kết nối, cùng xây dựng đội bóng và sau nhiều năm trở thành đội trưởng. Ở tuổi 31, chị vẫn nuôi khát vọng được thử sức tại một câu lạc bộ chuyên nghiệp. “Tôi muốn chứng minh với dân làng rằng bóng đá dành cho tất cả những ai có chung niềm đam mê”.

Giữ ước mơ, lan tỏa bản sắc văn hóa

Công việc của chị Blơi là vừa chăm lo gia đình và đi làm nương rẫy. Mỗi ngày, chị lên rẫy từ sớm để hoàn thành công việc, chiều về chăm lo cho chồng con rồi mới tranh thủ ra sân tập luyện cùng đội.

Theo chị Blơi, tại địa phương, bóng đá nữ vẫn còn hạn chế. Với nhiều cô gái, đây chủ yếu là một môn thể thao để giải trí sau những giờ lên rẫy. Bởi vậy, việc phải thi đấu trước những đối thủ có kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm tốt hơn khiến các thành viên không tránh khỏi áp lực.

Đặc biệt, các nữ cầu thủ còn khoác lên mình trang phục thổ cẩm cách điệu của đồng bào Ba Na, Gia Rai khi thi đấu. Giữ nguyên hoa văn, màu sắc đặc trưng, những bộ trang phục góp phần quảng bá văn hóa truyền thống và đưa bản sắc dân tộc đến gần hơn với đời sống hiện đại.

"Chúng tôi muốn thi đấu hết mình để đạt thành tích và giới thiệu văn hóa, bản sắc của đồng bào DTTS. Vì vậy, ai cũng cố gắng trên sân, chinh phục trái bóng tròn", chị Blơi nói.

Sau giờ lên rẫy, các cầu thủ nữ lại say mê tập luyện trên sân cỏ. Ảnh. N.T

Toả sáng trên sân cỏ

Trong giải bóng đá nữ các DTTS Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, các cầu thủ nữ đội bóng nữ xã Đak Đoa (Gia Lai) đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi lối chơi đẹp mắt, tinh thần quả cảm và hình ảnh những cô gái nương rẫy Ba Na, Gia Rai tự tay lo liệu kinh phí để tỏa sáng trên sân cỏ lớn.

Đặc biệt, hình ảnh 2 mẹ con chị H'Theo (35 tuổi) và con gái H'Giang (16 tuổi) của đội bóng nữ xã Đak Đoa đã gây ấn tượng với người hâm mộ khi cùng khoác áo đội tuyển. Đây là lần đầu tiên 2 mẹ con rời buôn làng, vượt hàng nghìn cây số ra miền Bắc thi đấu.

Hình ảnh 2 mẹ con chị H'Theo và con gái H'Giang gây ấn tượng với người hâm mộ khi cùng khoác áo đội tuyển. Ảnh: N.T

Chị H'Theo cho biết: "Mình rất vui khi con gái cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá và góp sức cùng đội bóng giành ngôi á quân". Do thể hình còn nhỏ và sức khỏe chưa tốt, H'Giang chưa được ra sân nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi có cơ hội, H'Giang đều mạnh dạn thể hiện kỹ thuật và tinh thần thi đấu. Chị luôn động viên con theo đuổi môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê.

Tại giải đấu, chị Blơi giành danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng, trở thành một trong những “hạt giống vàng” của đội bóng nữ xã Đak Đoa. Chị Thươn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Theo ông huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng, sau khi giành ngôi á quân, đội bóng đã tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Từ chỗ thiếu tự tin, các cầu thủ ngày càng bản lĩnh hơn qua từng trận đấu.

Em Rơcom H’Vưn chia sẻ: "Mặc dù đang bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp cuối cấp, em vẫn dành thời gian cho trái bóng. Lịch của em gần như kín cả ngày: sáng đi học, chiều tập bóng, tối học thêm".

Lễ ký kết chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đak Đoa cho Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận, quản lý, đào tạo. Ảnh: ĐVCC

Sau thành tích á quân, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại giải. Đồng thời, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tiếp nhận toàn bộ đội bóng nữ xã Đak Đoa để đầu tư, quản lý, đào tạo, chuẩn bị tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL cho biết: "Chúng tôi thống nhất chủ trương tiếp nhận đội bóng đá nữ Đăk Đoa để đào tạo và từng bước xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp. Trong giai đoạn đầu, phần lớn vận động viên vẫn sinh sống và học tập tại địa phương nên CLB sẽ tổ chức tập luyện phù hợp, tạo điều kiện để các em duy trì việc học và gần gũi với gia đình".