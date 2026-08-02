Căn biệt thự 500m2 và khoảnh khắc khiến Hoàng Bách nghẹn ngào bật khóc

Chia sẻ với VietNamNet, Hoàng Bách cho biết trước nay không quá bận tâm chuyện nhà cửa. Sau 20 năm sống trong căn hộ, lần đầu chuyển xuống nhà mặt đất mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt.

Ca sĩ Hoàng Bách cùng vợ con vừa dọn về biệt thự 500m2 ở ngoại thành TPHCM.

Một ngày trở về sau chuyến lưu diễn dài, đứng trước căn nhà trong màn đêm với ánh đèn hắt ra từ phòng của mẹ, các con và 2 vợ chồng, nam ca sĩ bất chợt lặng người.

"Tôi không xúc động vì quy mô hay giá trị của ngôi nhà mới. Hình ảnh khiến tôi nghẹn lại là khi nhìn thấy ánh đèn trong từng căn phòng, biết rằng ở đó đều có những người thân yêu của mình", anh chia sẻ.

Ngôi nhà được chính bà xã anh lên ý tưởng thiết kế và theo sát suốt quá trình xây dựng. Với Hoàng Bách, đó không chỉ là nơi để ở mà còn là thành quả của hành trình 2 vợ chồng vun đắp suốt nhiều năm.

Anh xem biệt thự không phải đích đến của thành công mà là dấu mốc của một chặng đường được xây bằng tình yêu, sự sẻ chia và niềm tin.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Bách viết ca khúc Mái nhà của anh. Anh gọi đây là bức thư viết bằng giai điệu gửi đến vợ và 3 con, lưu giữ cảm xúc hạnh phúc khi luôn có một nơi để trở về sau mỗi chuyến đi.

Ca sĩ Hoàng Bách và vợ - cựu người mẫu Thanh Thảo gắn bó 20 năm trong hôn nhân.

Ít ai biết, phía sau niềm hạnh phúc ấy là hành trình 20 năm hôn nhân với không ít thử thách.

Hoàng Bách và bà xã - cựu người mẫu Thanh Thảo đến với nhau khi còn rất trẻ. Ngày quyết định kết hôn, anh 26 tuổi, còn vợ mới 23 tuổi. Khi ấy, không ít người cho rằng cả 2 quá mạo hiểm vì đều đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Hai thập kỷ trôi qua, điều nam ca sĩ tự hào không phải thành tựu hay những dấu mốc vật chất mà là cách 2 vợ chồng luôn đặt lợi ích chung lên trên cái tôi mỗi người.

Theo Hoàng Bách, hôn nhân chỉ có thể bền lâu khi cả hai biết lùi một bước để giữ gìn chữ "chúng ta". Ca sĩ và vợ không đặt mật khẩu điện thoại riêng, chia sẻ mọi chuyện và luôn chọn đối thoại để gìn giữ hạnh phúc.

Biết ơn vợ người mẫu, nỗ lực vượt biến cố hôn nhân

Hoàng Bách nhớ giai đoạn 2018 là khoảng thời gian khó khăn nhất trong hôn nhân. Khi đó, anh phủ sóng nhiều chương trình truyền hình, sự nghiệp thăng hoa. Trái ngược với ánh hào quang trên sân khấu, công việc đầu tư kinh doanh của 2 vợ chồng liên tiếp gặp trở ngại.

Biến cố tiếp tục xảy đến khi cha vợ rồi bố ruột lần lượt qua đời. Những mất mát nối tiếp cùng áp lực cuộc sống khiến cả hai có lúc rơi vào trạng thái kiệt sức.

Thay vì đổ lỗi hay buông xuôi, vợ chồng anh luôn xem đó là thử thách phải cùng nhau vượt qua.

"Tôi từng nói với vợ rằng đây là biến cố phải đến trong vòng quay cuộc đời. Sau giai đoạn này, cả hai sẽ trưởng thành hơn. Chúng ta còn các con và còn yêu nhau, đây là lúc chứng tỏ bản thân", anh kể.

Cặp đôi vượt qua nhiều biến cố để gìn giữ tổ ấm tròn đầy như hiện tại.

Nhắc đến bà xã, Hoàng Bách luôn nói bằng sự trân trọng và biết ơn. Gia đình anh chưa bao giờ tồn tại quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Mỗi người đảm nhận công việc phù hợp với thế mạnh của mình. Anh tập trung sáng tạo nghệ thuật và tạo nguồn tài chính, còn vợ điều hành công ty, quán xuyến công việc, chăm lo gia đình.

Sau 20 năm chung sống, Hoàng Bách tin một cuộc hôn nhân bền vững không được quyết định bởi ai hy sinh nhiều hơn hay ai đúng nhiều hơn mà ở việc cả hai luôn đồng lòng trước mọi biến cố.

Ở nhà, Hoàng Bách là một ông bố "toàn tập". Anh có thể dành cả ngày đưa đón các con, giải quyết từng việc nhỏ và sẵn sàng gác công việc để lắng nghe, trò chuyện với các con.

Ca sĩ thấy may mắn vì mẹ luôn ở bên gia đình. Sau khi bố qua đời, bà chuyển về sống cùng vợ chồng anh. Ở tuổi 85, mẹ Hoàng Bách vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Mỗi khi anh đi lưu diễn hay bà xã bận công việc, bà thay con chăm sóc các cháu để 2 vợ chồng yên tâm.

Gia đình Hoàng Bách cùng người mẹ 85 tuổi của anh trong chuyến du lịch.

Gia đình Hoàng Bách hiện có 3 người con. Con trai lớn 19 tuổi đang học đại học, con gái thứ hai 14 tuổi và con út 7 tuổi.

Trong cách giáo dục hàng ngày, vợ chồng anh chọn làm bạn với các con, không né tránh những câu chuyện thực tế hay nhạy cảm.

Theo Hoàng Bách, cha mẹ cần đồng hành với con ở giai đoạn đầu rồi từng bước buông tay để đến lúc chỉ còn lặng lẽ dõi theo phía sau. Đó là lý do anh và bà xã chấp nhận dành phần lớn thời gian và tâm sức cho gia đình.

Sự đánh đổi sau 25 năm ca hát

Nhiều năm qua, Hoàng Bách xuất hiện ít hơn so với nhiều đồng nghiệp cùng thời. Theo anh, đó vừa là lựa chọn, vừa là hoàn cảnh.

Hoàng Bách thừa nhận nếu quyết liệt hơn, có lẽ anh đã trở thành một ngôi sao nổi bật. Đổi lại, anh có cuộc sống bình thường như mong muốn, được chăm lo gia đình, ở bên các con và không bỏ lỡ những cột mốc trưởng thành của chúng.

Khoảng 5 năm trở lại đây, anh gần như sáng tác ở mọi nơi, từ lúc lái xe, chơi thể thao đến khi ngồi trên máy bay. Nam ca sĩ vẫn duy trì tập luyện hằng ngày để giữ thể lực, phong độ giọng hát và nuôi dưỡng năng lượng sáng tạo.

Ca sĩ Hoàng Bách sáng tác các ca khúc về đất nước, cổ động tinh thần thể thao.

Anh có nhiều sáng tác về quê hương, đất nước như: Lời trái tim Việt Nam, Yêu nụ cười Việt Nam, Welcome to Vietnam...

Nam ca sĩ từng khá dè dặt vì viết về đất nước là đề tài không dễ. Mỗi ca khúc đều cần có chiều sâu nên ban đầu chỉ dự định thực hiện một bài hát. Vốn yêu lịch sử, anh dành nhiều thời gian đọc sách, tìm hiểu về cội nguồn dân tộc.

"Có giai đoạn rơi vào bế tắc trong sáng tác, tôi quyết định xách vali lên đường, nhận những chuyến lưu diễn nhỏ tại châu Âu, Australia, Monaco... Gần 1 năm đi qua 6-7 quốc gia giúp tôi có cơ hội nhìn quê hương từ nhiều góc nhìn khác nhau. Chính những trải nghiệm ấy trở thành chất liệu quý giá cho âm nhạc", Hoàng Bách bày tỏ.

Khoảnh khắc sum họp của Hoàng Bách bên vợ con

Ảnh, clip: NVCC