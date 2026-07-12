Sáng 12/7, đội tuyển Argentina trải qua 120 phút đầy căng thẳng mới vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026, nơi thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ chạm trán tuyển Anh. Trận đấu diễn ra kịch tính khi Thụy Sĩ bị đối thủ dẫn trước từ phút 10 nhờ pha đánh đầu của Mac Allister sau đường kiến tạo của Messi, trước khi Dan Ndoye gỡ hòa 1-1 ở phút 67.

Bước ngoặt đến ở phút 72 khi Breel Embolo phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2, đẩy Thụy Sĩ vào thế chơi thiếu người. Bước sang hiệp phụ, Julian Alvarez tung cú sút xa tuyệt đẹp ấn định lại lợi thế cho Argentina, trước khi Lautaro Martinez ghi bàn thứ 3, chốt lại chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục.

Chiến thắng của đội bóng với màn trình diễn tỏa sáng của Messi khiến hàng loạt nghệ sĩ Việt hân hoan. Diễn viên Quốc Trường kể gia đình toàn "phe Messi", chỉ có duy nhất cậu cháu học lớp 7 lại mê Ronaldo.

Quốc Trường và cháu theo dõi trận đấu.

Chia sẻ với VietNamNet sau trận đấu, Quốc Trường nhận xét Thụy Sĩ đã thi đấu tốt chỉ tiếc cầu thủ đối phương đã có thẻ vàng mà không cẩn trọng để VAR "vạch mặt" pha ăn vạ dẫn đến chiếc thẻ đỏ định mệnh. Theo nam diễn viên, Argentina thi đấu ổn nhưng chưa thực sự xuất sắc, chiến thắng lần này đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hơn là lối chơi tập thể. Anh cũng nhận định Messi vẫn thi đấu tốt nhưng phong độ chưa đạt đến mức đỉnh cao như thường thấy.

Trong khi đó, ca sĩ Quốc Thiên dành lời khen cho Julian Alvarez, đồng thời thừa nhận không định viết trạng thái nhưng vì quá xúc động trước màn trình diễn của Messi và các đồng đội nên vẫn lên tiếng chúc mừng đội bóng yêu thích của mình giành vé vào bán kết.

Diễn viên Trần Nghĩa cũng bày tỏ sự nể phục dành cho Messi và Argentina bằng 1 câu ngắn gọn: "Nhà vua là vậy đó".

Ca sĩ Hoàng Bách cho biết xem nửa cuối trận đấu ở sân bay "căng thẳng nhưng xứng đáng".

Ca sĩ Hoàng Bách góp vui bằng phong cách hài hước quen thuộc, ví von đã chuẩn bị sẵn 15 trang để tiễn đội tuyển yêu thích vậy mà Messi và đồng đội vẫn ngoan cường trụ lại. Nam ca sĩ kết lại bằng lời cổ vũ "Vamos, Argentina!".

Chia sẻ với VietNamNet sau trận đấu, Hoàng Bách nhận xét đây là một trận đấu quá vất vả của nhà đương kim vô địch thế giới. Nam ca sĩ nhận định Messi hôm nay phần nào đã bị đối phương bắt bài nhưng để đi đến vòng này thì bản lĩnh mới là yếu tố quyết định và các cầu thủ Thụy Sĩ dù chơi rất hay đã không giữ được sự tỉnh táo cần thiết trong một vài tình huống.

MC Trần Quang Minh phấn khích khi theo dõi trận đấu.

Anh cũng đánh giá cao việc hàng công Argentina bên cạnh Messi đã lấy lại sự tự tin, cho thấy đội bóng đang giảm bớt sự phụ thuộc vào riêng một cá nhân, điều này sẽ giúp giải toả áp lực cho toàn đội. Dù vậy, Hoàng Bách cho rằng trận bán kết sắp tới sẽ khó lường bởi tuyển Anh đang thi đấu ngày càng chắc chắn và ấn tượng.

MC Trần Quang Minh cũng nhanh chóng bày tỏ sự phấn khích trước siêu phẩm của Alvarez bằng một dòng ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Golazo Alvarez".

Ca sĩ Anh Tú không giấu được sự phấn khích tột độ, viết liền một mạch: "Messi không buông, Argentina không buông", kèm theo tiếng reo "sút vào bán kết anh em ơi" đầy hào hứng.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ đối đầu tuyển Anh ở bán kết vào ngày 15/7 tại Atlanta, trong khi đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp đội thắng giữa Pháp và Tây Ban Nha tại trận bán kết diễn ra 1 ngày trước đó ở Dallas. World Cup 2026 đang bước vào những ngày cuối cùng đầy kịch tính, chỉ còn 4 trận đấu nữa trong vòng 8 ngày trước khi ngôi vương chính thức có chủ.

Diễn viên Trần Nghĩa ăn mừng chiến thắng của Argentina:

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Ảnh, clip: FBNV