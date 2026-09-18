Hơn 300 máy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được giao trong sáng mở bán

Từ 8h00 ngày 18/9, Hoàng Hà Mobile bắt đầu trả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cho khách hàng tại các cửa hàng trên toàn quốc theo lịch hẹn. Riêng sự kiện mở bán và trải nghiệm tại Sảnh Đài phun nước B2-R3, TTTM Vincom Mega Mall Royal City bắt đầu từ 9h30, với các khu vực check-in, trải nghiệm thiết bị, photobooth cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho khách tham dự.

Toàn cảnh sự kiện mở bán tại Royal City

Sáng ngày mở bán, Hoàng Hà Mobile đã giao hơn 300 máy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tới tay người dùng. Trong ngày 18/9, hệ thống tiếp tục trả máy cho các khách hàng thuộc danh sách nhận hàng đợt 1 tại Royal City và các cửa hàng trên toàn quốc.

Những khách hàng đầu tiên nhận iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Giá bán chính thức iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Hoàng Hà Mobile

Tại thời điểm mở bán, Hoàng Hà Mobile công bố bảng giá chính thức của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Giá và chương trình ưu đãi có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

Tổng ưu đãi lên tới 10 triệu đồng trong dịp mở bán

Song song với hoạt động trả hàng, Hoàng Hà Mobile triển khai các chương trình ưu đãi với tổng giá trị lên tới 10 triệu đồng dành cho khách hàng mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Khách hàng tham gia chương trình thu cũ lên đời được trợ giá tới 5 triệu đồng bên cạnh giá trị thiết bị cũ được định giá. Các chương trình thanh toán qua ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử và đối tác tài chính có mức ưu đãi lên tới 5 triệu đồng theo điều kiện áp dụng.

Ngoài ra, khách hàng mua phụ kiện kèm iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max được giảm tới 20%. Khi mua kèm AirPods, khách hàng được giảm thêm 200.000 đồng; mua kèm Apple Watch được giảm thêm 500.000 đồng.

Khách hàng mua iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max cùng ốp lưng chính hãng được giảm 30%, tối đa 500.000 đồng. Thành viên Hoàng Hà Mobile được hưởng thêm ưu đãi tới 1,2% tùy hạng thành viên.

Hệ thống cũng áp dụng chương trình trả góp 0% lãi suất, 0 phí với kỳ hạn lên tới 12 tháng theo điều kiện của từng ngân hàng và đối tác tài chính.

Khách hàng trải nghiệm, nhận quà tại sự kiện

Hơn 20.000 đơn đặt hàng, iPhone 18 Pro Max chiếm 87%

Theo số liệu ghi nhận tại Hoàng Hà Mobile, tổng lượng đặt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đạt hơn 20.000 đơn. Trong đó, iPhone 18 Pro chiếm 13%, còn iPhone 18 Pro Max chiếm 87% tổng lượng đặt hàng. Nhu cầu đặc biệt tập trung vào iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy, chiếm hơn 80%. Xét theo dung lượng bộ nhớ, bản 256GB chiếm 91%, bản 512GB chiếm 7,5% và bản 1TB chiếm 1,5%.

Những số liệu này cho thấy nhu cầu trong đợt mở bán năm nay tập trung mạnh vào dòng Pro Max, đặc biệt là màu mới và phiên bản dung lượng 256GB.

Hình ảnh khách hàng trải nghiệm iPhone 18 Pro Max Burgundy tại khu vực trải nghiệm

Nguồn cung Pro Max chưa theo kịp nhu cầu đặt hàng

Theo đại diện Hoàng Hà Mobile, tỷ lệ máy về hàng trong đợt đầu gồm 40% iPhone 18 Pro và 60% iPhone 18 Pro Max. Trong khi đó, tỷ lệ máy bán ra đến thời điểm hiện tại là 20% iPhone 18 Pro và 80% iPhone 18 Pro Max.

Do nguồn cung và lịch giao hàng từ Apple, lượng iPhone 18 Pro Max có thể trả ngay trong giai đoạn đầu vẫn thấp hơn đáng kể so với hơn 20.000 đơn đặt hàng mà hệ thống ghi nhận. Hoàng Hà Mobile dự kiến phải tới hết tháng 10/2026 mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu đối với iPhone 18 Pro Max. Trong khi đó, iPhone 18 Pro có thể đáp ứng đủ lượng khách đặt trước và hiện đã có sẵn hàng để bán lẻ trên toàn quốc.

Sự kiện tại Royal City trở thành điểm nhấn trong ngày đầu mở bán

Sự kiện tại Royal City là hoạt động mở bán trọng điểm của Hoàng Hà Mobile trong mùa iPhone năm nay, kết hợp giữa trả hàng cho khách đặt trước và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm.

Việc tổ chức tại không gian trung tâm thương mại giúp hoạt động mở bán không chỉ tập trung vào giao máy mà còn tạo thêm không gian để khách hàng trải nghiệm sản phẩm, check-in và tham gia các hoạt động tại sự kiện.

Sau ngày 18/9, Hoàng Hà Mobile tiếp tục trả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cho khách hàng trên toàn quốc theo thứ tự đặt hàng và tình trạng nguồn cung thực tế.

(Nguồn: Hoàng Hà Mobile)