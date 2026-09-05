Mỗi năm, Apple thường bổ sung một màu sắc mới cho các mẫu iPhone Pro nhằm tạo điểm nhấn và kích thích nhu cầu nâng cấp.

Năm 2026 cũng không ngoại lệ khi những tin đồn gần đây liên tục nhắc tới một màu hoàn toàn mới mang tên Dark Cherry, sắc đỏ anh đào đậm và trầm dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Củ sạc màu Dark Cherry, đón đầu trước ngày iPhone 18 Pro ra mắt. Ảnh: Baseus/PhoneArena

Dark Cherry được mô tả là tông đỏ sâu, thiên về màu đất, mang vẻ sang trọng và trưởng thành hơn so với những sắc đỏ rực rỡ trước đây.

Màu sắc này được kỳ vọng sẽ thu hút những người từng yêu thích dòng sản phẩm Product (RED), đồng thời phù hợp với nhóm người dùng muốn một thiết kế nổi bật nhưng không quá phô trương.

Trong lúc Apple vẫn chưa chính thức xác nhận màu sắc mới trên iPhone 18 Pro, Baseus dường như đã rất tự tin vào những tin đồn này.

Hãng nhanh chóng đưa màu Dark Cherry lên hàng loạt phụ kiện mới, từ củ sạc, pin dự phòng cho tới tai nghe không dây.

Dòng phụ kiện PicoGo của Baseus hiện đã có gần như đầy đủ những sản phẩm thiết yếu trong màu Dark Cherry.

Danh mục này bao gồm củ sạc mới, hai mẫu pin dự phòng, cáp bện và cả tai nghe không dây dạng mở có thiết kế kẹp tai.

Điểm đáng chú ý là Baseus tung phiên bản Dark Cherry trước thời điểm iPhone 18 Pro được công bố.

Vì vậy, chưa thể khẳng định Apple thực sự sẽ lựa chọn màu đỏ đậm này cho thế hệ iPhone Pro mới.

Tuy nhiên, việc Baseus chủ động ra mắt cả một hệ sinh thái phụ kiện cùng màu cho thấy hãng dường như khá tin tưởng vào xu hướng này.

Đáng chú ý nhất trong loạt sản phẩm mới là Baseus PicoGo Pro AH22, mẫu củ sạc ba cổng USB-C được giới thiệu từ ngày 4/9.

Ngoài củ sạc, Baseus còn bổ sung cáp Cherry Red FrostCore với màu đỏ đồng bộ, tạo điểm nhấn hoàn thiện cho bộ phụ kiện Dark Cherry.

Bộ tai nghe màu Dark Cherry. Ảnh: Baseus/PhoneArena

Một phụ kiện khác là pin dự phòng PicoGo AM52 và PicoGo Air cũng “nhuộm” màu Dark Cherry.

Nếu Apple thực sự ra mắt iPhone 18 Pro màu Dark Cherry, người dùng sẽ có thêm một lựa chọn tai nghe để tạo thành bộ phụ kiện đồng nhất. Và đó cũng là thứ mà hãng phụ kiện này đã mạo hiểm “chớp thời cơ”.

Với việc đồng loạt ra mắt củ sạc, pin dự phòng, cáp và tai nghe màu Dark Cherry, Baseus đang cho thấy một chiến lược khá rõ ràng: đón đầu xu hướng màu sắc được đồn đoán trên iPhone 18 Pro trước cả khi Apple chính thức công bố sản phẩm.

Nếu Dark Cherry thực sự trở thành màu chủ đạo của iPhone Pro thế hệ mới, hệ sinh thái phụ kiện cùng màu của Baseus có thể nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với những người dùng muốn chiếc iPhone và các phụ kiện đi kèm có thiết kế đồng bộ.

(Theo PhoneArena)