Một thông tin rò rỉ mới từ chuỗi cung ứng đang mang đến những manh mối đáng chú ý về chip A20 Pro, bộ xử lý dự kiến trang bị trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Nếu những dữ liệu này chính xác, thế hệ iPhone mới của Apple có thể được cải thiện rõ rệt ở hai khía cạnh: hiệu năng chơi game và độ mượt khi sử dụng các tác vụ hằng ngày.

iPhone 18 Pro có thể không có màu bạc. Ảnh: AppleInsider

Nguồn tin xuất hiện trên mạng xã hội Weibo, trong đó người đăng cho biết đã phân tích ngược bố cục của chip A20 Pro dựa trên vị trí các điểm hàn.

Đây là một phương pháp có thể giúp xác định tương đối cấu trúc bên trong chip, từ đó đưa ra các phỏng đoán về cách Apple bố trí CPU, GPU, bộ nhớ đệm và những thành phần xử lý khác.

A20 Pro có thể tăng bộ nhớ đệm cho nhân tiết kiệm điện

Theo bố cục mới được dựng lại, các nhân CPU tiết kiệm điện trên A20 Pro có thể được chia sẻ 8MB bộ nhớ đệm L2.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một bước tiến đáng kể so với A19 Pro trên iPhone 17 Pro, vốn cung cấp 6MB bộ nhớ đệm L2 cho nhóm nhân này.

Bộ nhớ đệm L2 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp CPU truy cập nhanh các dữ liệu thường xuyên sử dụng, qua đó giảm thời gian phải lấy dữ liệu từ những tầng bộ nhớ chậm hơn.

Việc tăng dung lượng L2 từ 6MB lên 8MB vì thế có thể giúp A20 Pro xử lý các tác vụ thông thường hiệu quả hơn, đặc biệt khi người dùng chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng hoặc thực hiện các thao tác đòi hỏi phản hồi nhanh.

Trong khi đó, các nhân hiệu năng cao của A20 Pro được cho là vẫn giữ nguyên 16MB bộ nhớ đệm L2, tương đương thế hệ trước.

Người tung tin cũng cho rằng chưa rõ A20 Pro sẽ được trang bị bao nhiêu bộ nhớ đệm hệ thống, nhưng khả năng Apple cắt giảm thành phần này là không cao.

Nếu thiết kế trên thực tế đúng như những gì rò rỉ cho thấy, Apple dường như đang tập trung tối ưu khả năng xử lý cho chip iPhone 18 Pro thay vì chỉ chạy đua về xung nhịp.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế thiết kế chip di động hiện nay, khi hiệu suất trên mỗi watt và khả năng phản hồi trong sử dụng thực tế ngày càng quan trọng.

GPU 7 nhân có thể tạo cú hích cho khả năng chơi game

Không chỉ CPU, GPU trên A20 Pro cũng được cho là sẽ có thay đổi đáng chú ý. Dựa trên cách bố trí được suy đoán từ sơ đồ chip, GPU nằm ở khu vực phía trên, trong khi CPU được đặt bên dưới.

Quan trọng hơn, nguồn tin cho rằng A20 Pro có thể sở hữu GPU 7 nhân, tăng từ 6 nhân trên A19 Pro.

Việc bổ sung thêm một nhân GPU về lý thuyết có thể giúp nâng cao năng lực xử lý đồ họa của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đây là thông tin đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Apple ngày càng nhấn mạnh khả năng chơi game trên iPhone.

Những tựa game có đồ họa cao, hiệu ứng phức tạp hoặc yêu cầu tốc độ khung hình ổn định có thể hưởng lợi từ năng lực xử lý đồ họa bổ sung.

Tuy nhiên, hiệu suất thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như kiến trúc GPU, xung nhịp, băng thông bộ nhớ, khả năng tản nhiệt và mức độ tối ưu của phần mềm.

Nếu Apple đồng thời tăng số nhân GPU và cải thiện kiến trúc bên trong, A20 Pro có thể tạo ra bước nhảy đáng kể về hiệu năng đồ họa cho iPhone 18 Pro, thay vì chỉ mang lại mức tăng nhỏ qua từng thế hệ.

(Theo AppleInsider)